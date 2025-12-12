علت فرونشست شهرک ولیعصر در تهران چه بود؟ / سه برابر شدن فرونشست زمین

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -علی بیت الهی رئیس مرکز زلزله نگاری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اظهار داشت:شب گذشته ، در خیابان ولدخانی درمحدوده غربی شهرک ولیعصر منطقه ۱۸ تهران ، فرونشست ناگهانی زمین رخ داد.

وی ادامه داد: وسعت محدوده فروریزشی ۱۰ متر و به عمق ۱.۵ متر اعلام شده است همچنین اعلام شده است که در این حادثه سه خودرو دچار سانحه شده اند.

بیت اللهی در خصوص علت احتمالی فروریزش زمین در شهرک ولیعصر منطقه ۱۸ تهران گفت:این رخداد از نوع فرونشست ناگهانی(فروریزش زمین) و بعد از بارندگی های اخیر بوقوع پیوسته است. دلیل رخداد فروریزش زمین در این ناحیه احتمالا جریان آب در مجاری زیر سطحی مانند قنوات خشک و یا رگاب های طبیعی که معمولا بعد از بارندگی ها، موجب آب شستگی و توسعه حفرات زیرسطحی و به تبع آن و در ادامه و عمدتا در اثر ارتعاشات محیطی، فروریزش های ناگهانی را موجب می شود، است که در معابر و مناطق مسکونی با احتمال خسارت و آسیب دیدگی همراه است.

وی افزود: افزایش قابل ملاحظه نرخ فرونشست زمین در منطقه ۱۸ تهران به وضوح مشاهده می‌شود. این منطقه که دارای جمعیتی بالغ بر ۴۴۴۸۸۶ نفر است، در جنوب غربی تهران واقع شده و شامل ۷ ناحیه و ۱۸ محله است.

بیت اللهی بیان کرد: در دو سال اخیر، نرخ فرونشست زمین در خیابان عمرانی ولدخانی، به طرز نگران‌کننده‌ای سه برابر شده است. در این راستا، رخساره‌ای به صورت هاله بی‌هنجاری در جنوب پارک قائم مشاهده شده است.

رئیس مرکز زلزله نگاری مرکز تحقیقات توضیح داد: وجود اراضی با کاربری‌های مختلف از جمله کشاورزی، سکونتی، صنعتی و معدنی در منطقه ۱۸، به همراه برداشت از معادن مصالح ساختمانی، موجب تشکیل چال‌های عظیم شن شده که ریسک‌های محیطی را افزایش می‌دهد. همچنین، عمق کم قنوات در این منطقه، به ویژه پس از بارندگی، احتمال بروز ریزش‌های ناگهانی را افزایش می‌دهد.

وی درخواست کرد: مدیریت بحران و مسئولین شرکت راه آهن درخواست کرده است که با توجه به شرایط موجود، کمال توجه و حساسیت را در کاهش خطرات ناشی از فرونشست و فروریزش زمین در منطقه ۱۸ تهران اقدام کنید.