باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش وزارت ورزش و جوانان؛ رقابت‌های پاراتکواندوی بازی‌های پاراآسیایی جوانان در بخش مردان و زنان عصر امروز در امارات پیگیری شد.

در رقابت‌های امروز، در وزن ۵۸- کیلوگرم پسران که ۱۶ پاراتکواندوکار حضور داشتند، ابوالفضل ایمانی با شکست حریف ازبکستانی در فینال به مدال طلا رسید.

در وزن ۵۷- کیلوگرم دختران که ۷ پاراتکواندوکار حضور داشتند، زهرا رحیمی و مریم عبدالله‌پور به فینال راه یافتند و در دیدار پایانی مقابل هم قرار گرفتند. ️در دیدار فینال که یک نبرد تمام ایرانی بود، بعد از پیروزی زهرا رحیمی در راند اول، مریم عبدالله پور در دو راند بعدی به برتری رسید. ️بدین ترتیب در این وزن مدال طلا به مریم عبدالله پور رسید و زهرا رحیمی صاحب مدال نقره شد.

در وزن ۴۷- کیلوگرم دختران که ۸ پاراتکواندوکار حضور داشتند، زهرا سلطانی بعد از شکست رقبایی از اندونزی و نپال در فینال به مصاف بائو از چین رفت. ️سلطانی در این مبارزه در یک راند پیروز شد، اما در دو راند شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره دست یافت.