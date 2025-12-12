نخستین مستند عبری‌زبان تولید شده در ایران با عنوان «موشک‌ها بر فراز بازان»، جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۹ از شبکه افق پخش می‌شود؛ اثری تحلیلی که به ابعاد جدیدی از رویارویی پنهان ایران و اسرائیل در حوزه انرژی می‌پردازد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «موشک‌ها بر فراز بازان» به عنوان نخستین اثر عبری‌زبان تولید ایران، جمعه این هفته برای اولین‌بار از شبکه افق روی آنتن می‌رود. این مستند با رویکردی مستند و تحلیلی، روایتگر مواجهه پنهان ایران و رژیم صهیونیستی در حوزه زیرساخت‌های نفت و گاز است؛ رخدادی تأثیرگذار که به تغییر معادلات قدرت در منطقه و دگرگونی مسیر جنگ منجر شد.

این اثر ضمن تشریح ابعاد کمتر دیده‌شده این تقابل، با بهره‌گیری از تصاویر، داده‌های مستند، تحلیل‌های کارشناسی و روایت عبری‌زبان، تلاش دارد تصویری تازه از این رقابت راهبردی ارائه دهد.

مستند «موشک‌ها بر فراز بازان» جمعه ۲۱ آذر، ساعت ۱۹ از شبکه افق سیما پخش خواهد شد.

