باشگاه خبرنگاران جوان - با پیگیری‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس و در چارچوب همکاری‌های متقابل با دولت گرجستان، ۴ نفر از محکومین ایرانی زندان‌های گرجستان با مساعدت دولت این کشور امروز جمعه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۴ برای ادامه حبس به کشور بازگشتند.

در اطلاعیه سفارت ایران در تفلیس آمده است در نتیجه مذاکرات سفیر کشورمان با وزرای امور خارجه و دادگستری گرجستان، سرانجام موفق شدیم تا تعداد ۴ نفر از زندانیان ایرانی را با همکاری کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به کشور منتقل کنیم.

این افراد از طریق کمیته انتقال محکومین برای ادامه حبس به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

منبع: ایسنا