تیم کشتی بانک شهر با پیروزی مقابل استقلال جویبار در فینال مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد عنوان قهرمانی را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مسابقه فینال بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و در پایان این مسابقات تیم بانک شهر با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل تیم استقلال جویبار به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

نتایج انفرادی مسابقه فینال به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری ۱ – احمد ادریسوف ۵

۶۱ کیلوگرم: عباس گادجی ماگمدوف ۱۰ – علی قلی‌زادگان ۰

۶۵ کیلوگرم: عبدالمجید کودیف ۶ – پیمان نعمتی ۴

۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی ۳ – محمد بخشی ۴

۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف ۷ – امیرحسین حسینی ۰

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی ۴ – عبدالله شیخ‌اعظمی ۳

۸۶ کیلوگرم: عزت‌الله اکبری ۴ – ابراگیم کادیف ۵

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی ۵ – امیرحسین فیروزپور ۳

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج صفر – حسن یزدانی ۴

۱۳۰ کیلوگرم: امیررضا معصومی ۷ – امیررضا صحرایی صفر (به دلیل مصدومیت ادامه نداد)

دیدار فینال با حواشی عجیب و غریبی برگزار شد که می توان یکی از دلایل را برگزاری این مسابقه حساس در سالن کوچک هفت تیر دانست، سالن دوازده هزاری نفری به دلیل بازسازی مهیا این مسابقات لیگ برتر نبود و فدراسیون کشتی انتخابی بجز سالن هفت تیر نداشت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم ماگمدوف در ابتدای این مبارزه با قلی زادگان دچار درگیری شد و او را با نشان دادن انگشت اشاره تهدید کرد. این کشتی‌گیر روس در پایان مبارزه نیز برای هواداران مازندرانی کری خوانی کرد که تعدادی از تماشاگران نیز به سمت وی بطری آب پرتاب کردند.

در وزن ۸۶ کیلوگرم ابراهیم کادیف روس مقابل عزت الله اکبری با نتیجه ۵ بر ۴ به برتری رسید. کادیف و اکبری در اوایل مبارزه دچار درگیری شدند که کادیف نیز همچون گاژی ماگمدوف با نشان دادن انگشت اشاره اکبری را تهدید کرد و در پایان مبارزه نیز این دو درگیری لفطی با هم پیدا کردند. تماشاگران جویباری طرفدار استقلال نیز این‌بار به سمت عزت الله اکبری کشتی‌گیر جویباری بانک شهر بطری آب پرتاب کردند که اکبری نیز واکنش منفی به آن‌ها نشان داد در نهایت اکبری توسط فردین معصومی به بیرون برده شد. روس‌ها برای پنجمین مرتبه در فینال مقابل کشتی‌گیران ایران به برتری رسیدند.

در حالی که فیروزپور تا ثانیه‌های پایانی ۳ بر یک عقب بود، اقدام به زیرگیری کرد که با کنده کشی عظیمی روبرو شد. عظیمی حریف خود را تاباند اما در ادامه روی پل رفت که داوران ۲ امتیاز به فیروزپور دادند تا او ۳ بر ۳ برنده شود اما این پایان ماجرا نبود و رضا یزدانی به شدت نسبت به رای داوران معترض شد و معتقد بود که به هر ۲ کشتی گیر باید ۲ امتیاز داده شود. در نهایت فیلم بار دیگر مورد بازبینی قرار گرفت که این‌بار به هر دو کشتی گیر ۲ امتیاز داده شد تا عظیمی ۵ بر ۳ به برتری برسد.

کمیل قاسمی سرمربی استقلال نیز شدیدا معترض شد و با فریاد علیه تیم داوری اجازه نداد فیروزپور روی تشک بماند تا دست حریفش بالا برود. پس از این اتفاقات جو سالن شدیدا ملتهب شد و تماشاگران طرفدار استقلال جویبار بار دیگر صحنه‌ای تلخ و تاسف برانگیز را رقم زدند و تعداد زیادی بطری آب و آشغال به روی تشک کشتی پرتاب کردند.

پیش از این تیم خیبر خرم آباد با توجه به غیبت تیم ستارگان ساری به عنوان سومی این مسابقات رسید.