باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:تردد تمامی وسایل نقلیه در محور چالوس وآزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است و شاهد ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده پیست آبعلی،هستیم.

وی ادامه داد:ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده پل سفید، آزادراه پردیس – تهران حدفاصل تونل شماره تا تونل شماره ۲ گزارش شده است.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در محور قدیم بومهن – تهران محدوده جاجرود را شاهد هستیم‌ اما تردد روان در آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) و محورهای هراز و فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) گزارش شده است.

محرابی نیا در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده بیدستان و حدفاصل پل حصارک تا امام زاده طاهر و حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک،آزادراه ساوه – تهران محدوده های دهشاد و فیروزبهرام ، آزادراه قم – تهران حدفاصل بهشت زهرا تا انتهای حوزه آزادراه،محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع را شاهد هستیم.

او بیان کرد:ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران مسیر (رفت و برگشت) محدوده قلعه نو را شاهد و در حال حاضر بارش باران در برخی از محورهای استان های بوشهر ، هرمزگان ، کرمان ، کهگیلویه و بویر احمد و فارس و مه گرفتگی در برخی از محور های استان اردبیل را شاهد هستیم.