یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکایی ادعا کرد که ۲۰۰۰ افغان در آمریکا به نوعی با تروریسم مرتبط هستند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، ادعا کرد که حداقل ۲۰۰۰ شهروند افغان در این کشور با تروریستها ارتباط دارند.
گابارد در مصاحبهای با فاکس نیوز افزود: «بیش از ۱۰۰ هزار نفر به دلیل خروج فاجعهبار نیروهای آمریکایی از افغانستان به کشور ما آمدهاند. اکثریت قریب به اتفاق آنها به درستی بررسی نشدهاند. آنها مطمئنا طبق استانداردهایی که ما تحت این دولت برای اجازه ورود افراد به کشورمان نیاز داریم، بررسی نشدهاند؛ ما میدانیم که در میان این تعداد، حداقل ۲۰۰۰ نفر وجود دارند که با تروریستها مرتبط هستند یا خودشان تروریست شناخته شده یا مظنون به تروریسم هستند.»
پیش از این، مقامات آمریکایی گزارش داده بودند که یک تبعه افغان اندکی قبل از حمله به نیروهای گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید پس از تهدید به بمبگذاری در فورت ورث، تگزاس، دستگیر شد.
در ۲۶ نوامبر، یک تبعه افغان دیگر به سمت نیروهای گارد ملی که در چند صد متری کاخ سفید در حال انجام وظیفه بودند، آتش گشود. این حادثه منجر به زخمی شدن دو نفر، از جمله سارا بکستروم، یک سرباز ۲۰ ساله گارد ملی که بعدا مرد، شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این حادثه را یک اقدام تروریستی توصیف کرد. این حادثه به عنوان حمله به یک مامور اجرای قانون فدرال در حال بررسی است و مرد افغان که متعاقبا دستگیر شد، با اتهامات تروریستی روبهرو است. دفتر دادستانی آمریکا به دنبال مجازات اعدام خواهد بود.
منبع: آر تی