یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکایی ادعا کرد که ۲۰۰۰ افغان در آمریکا به نوعی با تروریسم مرتبط هستند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، ادعا کرد که حداقل ۲۰۰۰ شهروند افغان در این کشور با تروریست‌ها ارتباط دارند.

گابارد در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز افزود: «بیش از ۱۰۰ هزار نفر به دلیل خروج فاجعه‌بار نیرو‌های آمریکایی از افغانستان به کشور ما آمده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق آنها به درستی بررسی نشده‌اند. آنها مطمئنا طبق استاندارد‌هایی که ما تحت این دولت برای اجازه ورود افراد به کشورمان نیاز داریم، بررسی نشده‌اند؛ ما می‌دانیم که در میان این تعداد، حداقل ۲۰۰۰ نفر وجود دارند که با تروریست‌ها مرتبط هستند یا خودشان تروریست شناخته شده یا مظنون به تروریسم هستند.»

پیش از این، مقامات آمریکایی گزارش داده بودند که یک تبعه افغان اندکی قبل از حمله به نیرو‌های گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید پس از تهدید به بمب‌گذاری در فورت ورث، تگزاس، دستگیر شد.

در ۲۶ نوامبر، یک تبعه افغان دیگر به سمت نیرو‌های گارد ملی که در چند صد متری کاخ سفید در حال انجام وظیفه بودند، آتش گشود. این حادثه منجر به زخمی شدن دو نفر، از جمله سارا بکستروم، یک سرباز ۲۰ ساله گارد ملی که بعدا مرد، شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این حادثه را یک اقدام تروریستی توصیف کرد. این حادثه به عنوان حمله به یک مامور اجرای قانون فدرال در حال بررسی است و مرد افغان که متعاقبا دستگیر شد، با اتهامات تروریستی رو‌به‌رو است. دفتر دادستانی آمریکا به دنبال مجازات اعدام خواهد بود.

منبع: آر تی

برچسب ها: گارد ملی آمریکا ، حمله تروریستی
خبرهای مرتبط
آمریکا ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور گسترش می‌دهد
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
دستور سراسری توقف صدور ویزا برای افغان‌ها توسط دولت ترامپ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اردوغان به پوتین: آماده میزبانی مذاکرات اوکراین هستیم
دموکرات‌ها عکس‌های جدیدی از املاک اپستین منتشر کردند
آلمان سفیر روسیه را احضار کرد
ترامپ: تایلند و کامبوج توافق کرده‌اند که درگیری را متوقف کنند
نتانیاهو قصد دارد پس از ۱۵ سال به مصر سفر کند
اتحادیه اروپا دارایی‌های روسیه را به طور نامحدود مسدود می‌کند
واکنش حماس به تصمیم اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک جدید
دیدار پوتین و رئیس‌جمهور عراق در عشق‌آباد
۵۰۰ میلیون دلار برای حمایت از اسرائیل در بودجه ۲۰۲۶ آمریکا
تلاش آمریکا، اروپا و اوکراین برای رسیدن به موضع مشترک در طرح صلح
آخرین اخبار
اتحادیه اروپا دارایی‌های روسیه را به طور نامحدود مسدود می‌کند
۵۰۰ میلیون دلار برای حمایت از اسرائیل در بودجه ۲۰۲۶ آمریکا
دیدار پوتین و رئیس‌جمهور عراق در عشق‌آباد
تلاش آمریکا، اروپا و اوکراین برای رسیدن به موضع مشترک در طرح صلح
مقام صهیونیست: ترکیه دشمن اسرائیل است
ترامپ: تایلند و کامبوج توافق کرده‌اند که درگیری را متوقف کنند
جلسه هیئت اوکراینی با مشاوران امنیت ملی آمریکا و اروپا
وزرای خارجه کشور‌های عربی-اسلامی حمله رژیم صهیونیستی به مقر آنروا را محکوم کردند
واکنش حماس به تصمیم اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک جدید
نتانیاهو قصد دارد پس از ۱۵ سال به مصر سفر کند
دموکرات‌ها عکس‌های جدیدی از املاک اپستین منتشر کردند
۲۰۰۰ افغان در آمریکا با تروریست‌ها مرتبطند
رویترز: نیرو‌های بین‌المللی کمتر از سه هفته دیگر در غزه مستقر می‌شوند
اردوغان به پوتین: آماده میزبانی مذاکرات اوکراین هستیم
اسرائیل دو جوان سوری را ربود
دولت آمریکا به دنبال قانون‌گذاری واحد برای هوش مصنوعی است
آلمان سفیر روسیه را احضار کرد
رسانه‌های آلمانی: زلنسکی هفته آینده به برلین سفر می‌کند
حماس: مرگ مردم درپی سرما همان ادامه جنگ است
دخالت و خط‌دهی نماینده آمریکا در عراق
اعتراض گسترده به دشواری کنکور کره جنوبی؛ طراح آزمون زبان انگلیسی استعفا کرد
فروریختن ساختمان‌های آسیب‌دیده غزه درپی طوفان
هشدار سازمان ملل درباره خطر سیلاب برای صد‌ها هزار آواره غزه
اوشاکوف: تمام دونباس متعلق به روسیه است
پوتین: ما از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنیم
ترکیه: در مذاکرات آمریکا بر سر اف-۳۵، تغییری در توافق اس-۴۰۰ روسیه ایجاد نشده است
کوزوو مهاجران اخراجی آمریکا را می‌پذیرد
ترامپ: آمریکا آماده کمک به امنیت اوکراین در توافق صلح با روسیه است
حمله اسرائیل به جنوب لبنان
اسرائیل ۱۹ شهرک جدید صهیونیستی در کرانه باختری را به رسمیت شناخت؛ نقض آشکار حقوق فلسطین