باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی رزاقی نژاد گفت: این فرآوردههای طیور شامل جگر و سنگدان مرغ و فرآوردههای دامی شامل گوشت قرمز و قلم گاو بود که برخی از آنها مربوط به سال ۱۴۰۳ بود.
رزاقی نژاد افزود: مالک این محمولههای پروتئینی قصد داشت با تغییر برچسب تاریخ مصرف، این محصولات را روانه بازار کند که در پی گزارشهای مردمی به دادسرای شهرستان کردکوی، این محمولهها توقیف شد.
وی ادامه داد: یک نفر دستگیر شد و ۲ نفر دیگر هم تحت تعقیب قضایی هستند.
دادستان مرکز استان گفت: برای جلوگیری از ورود اینمحصولات به بازار، انبارهای محل نگهداری این مواد پروتئینی، پلمب شد و به زودی با حضور نماینده دادستان و کارشناسان دامپزشکی، امحا میشود.
رزاقی نژاد افزود: برای متهمان به اتهام فروش و عرضه جنس فاسد و تاریخ مصرف گذشته، در دادسرای کردکوی پرونده تشکیل شده است و به علت اهمیت موضوع به صورت ویژه رسیدگی میشود.
دادستان مرکز استان گلستان تاکید کرد با کلیه سوداگران سلامت که امنیت غذایی مردم را به مخاطره میاندازند، با فاطعیت برخورد خواهد شد.
منیع: دادگستری