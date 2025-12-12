باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اعلامکرد: در پی ترکیدن لاستیکهای یک شرکت هواپیمایی به مقصد بغداد، دقایقی پس از برخاست (Take-off) از فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، واحدهای مراقبت پرواز با همکاری رادار تقرب مهرآباد، با واکنش سریع، دقیق و کاملاً استاندارد موفق شدند شرایط ایمن برای بازگشت این هواپیما را فراهم کنند.
به گزارش روز جمعه ایرنا از شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، پرواز TKN ۳۲۹۶ با شناسه EPLEF که در ساعت ۲۳:۱۰ فرودگاه امام را ترک کرده بود، بلافاصله پس از تماس با رادار اپروچ مهرآباد اعلام کرد یکی از لاستیکهای سمت چپ دچار ترکیدگی شده است. همزمان، یکی از پروازهای ورودی نیز گزارش وجود مقدار زیادی قطعات لاستیک و فلز روی باند را اعلام کرد. با دریافت این گزارش، برج مراقبت فرودگاه امام خمینی (ره) در هماهنگی با همه واحدهای مرتبط، عملیات پاکسازی باند و اقدامات اضطراری را آغاز کرد.
در مدت حدود ۴۰ دقیقه، تیمهای ایمنی زمینی و عملیات فرودگاهی با هدایت برج مراقبت، محل ریزش احتمالی قطعات را شناسایی کرده و پاکسازی کامل سطوح پروازی از آلودگی ناشی از FOD را انجام دادند. طی این زمان، با همکاری رادار تقرب مهرآباد، پنج پرواز ورودی از جمله پرواز آسیبدیده وارد منطقه ایستایی (Holding) شدند تا شرایط برای انجام عملیات پاکسازی و حفظ ایمنی باند فراهم باشد.
کنترلرهای مراقبت پرواز ضمن مدیریت همزمان جریان ترافیک ورودی و خروجی، ارتباط مستمر با خلبان برقرار کرده و وضعیت فنی هواپیما را ارزیابی کرد تا بهترین زمان برای بازگشت مشخص شود. پس از اعلام تأیید نهایی پاکسازی باند، هواپیما با هدایت دقیق برج مراقبت و نظارت رادار، فرود ایمن را انجام داد. با توجه به ترکیدگی لاستیک و ناتوانی هواپیما در خروج از باند، عملیات کشش هواپیما به منطقهای دورتر از محور باند انجام و تخلیه بار و مسافران در همان موقعیت صورت گرفت. همزمان باند ۲۹ L به عنوان باند جایگزین فعال شد.
بهمنظور مدیریت ترافیک و حفظ استانداردهای ایمنی، برج مراقبت فرودگاه بلافاصله دو NOTAM صادر کرد؛ نخست درباره بستهشدن باند اصلی برای پاکسازی FOD و دوم مربوط به فعالسازی باند کانتیجنسی. آمادهسازی این باند مستلزم جابهجایی چندین هواپیما از استندهای شمالی و اجرای چند Reposition بود که با هماهنگی برج، عملیات و واحد رمپ انجام شد. همچنین، برای جلوگیری از تراکم، چند پرواز ورودی دایورت و ترافیک خروجی نیز با حداقل اختلال مدیریت شد.
مسئول واحد مراقبت پرواز فرودگاه امام خمینی (ره) اعلام کرد: اجرای سریع چکلیستهای اضطراری، هماهنگی دقیق میان واحدهای مراقبت پرواز، عملیات فرودگاهی و ایمنی زمینی و مدیریت حرفهای کنترلرهای برج و رادار، نقش تعیینکنندهای در انجام موفق و ایمن این عملیات داشت.
گفتنی است این رویداد بار دیگر توانمندی متخصصان مراقبت پرواز کشور در مدیریت شرایط غیرروتین و تضمین ایمنی مسافران و شبکه پروازی ایران را برجسته کرد.