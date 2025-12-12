مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: روز سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور در غالب مناطق شاهد بارش باران خواهیم بود.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان سازمان کشور اظهار داشت: امشب همچون چند روز اخیر و با تداوم فعالیت سامانه بارشی، در اغلب مناطق کشور شاهد بارش باران و برف خواهیم بود.

وی ادامه داد: استان‌های گلستان، خراسان شمالی و رضوی، شمال خراسان جنوبی، بوشهر، فارس، برخی نقاط استان‌های اصفهان، یزد، کرمان، شرق هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، ایلام و جزایر واقع در مرکز خلیج‌فارس، بارندگی، رعد و برق، وزش باد موقت، در نقاط مرتفع و سردسیر برف و در نقاط مستعد تگرگ، همچنین در استان‌های ساحلی خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، برخی نقاط شمال غرب و دامنه های زاگرس مرکزی بارش پراکنده پیش‌بینی می شود.

وی ادامه داد: فردا (شنبه) در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، استان‌های ساحلی خزر، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، هرمزگان، نیمه جنوبی فارس، کرمان، یزد، جزایر واقع در مرکز خلیج فارس و استان‌های قزوین، البرز و تهران، شاهد بارش خواهیم بود.

او بیان کرد: روز یکشنبه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و جزایر واقع در تنگه هرمز بارش پیش بینی می شود.

ضیائیان توضیح داد: روز دوشنبه در استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، شمال غرب و غرب کرمان و جزایر واقع در مرکز خلیج‌فارس رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی تگرگ پیش بینی می شود.

ضیائیان با اشاره به اینکه روز سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور در غالب مناطق به‌جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، سمنان، اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بارش پیش بینی می شود گفت: یکشنبه تا سه شنبه دریای خزر و در پنج روز آینده خلیج فارس مواج است.

 

