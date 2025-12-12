باشگاه خبرنگاران جوان - هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور عصر امروز با برگزاری ۵ دیدار پیگیری شد.

در مهم‌ترین بازی این هفته هودار و نساجی به تساوی ۱ - ۱ رسیدند. نساجی با این تساوی با ۳۴ امتیاز شد و همچنان در صدر جدول قرار دارد.

در دیگر بازی مهم این هفته صنعت نفت آبادان به مصاف نود ارومیه رفت و با یک گل به برتری رسید. صنعت نفت با این برد، ۲۷ امتیازی شد و جایگاهش را در رده دوم حفظ کرد.

مس شهر بابک هم با یک گل شناورسازی را از پیش‌رو برداشت و با ۲۶ امتیاز در رده سوم ایستاد.

پارس جنوبی با نتیجه ۲ - ۱ نیروی زمینی را شکست داد.

دیدار فرد البرز و بعثت کرمانشاه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

فردا شنبه ۲۲ آذر سایر دیدار‌های این هفته پیگیری می‌شود.

شهرداری نوشهر - سایپا تهران

مس سونگون - نفت گچساران

آریو اسلامشهر - داماشیان گیلان

نفت بندرعباس - مس کرمان