فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا گفت: دختر ۱۴ ساله که عصر روز گذشته مفقود شده بود صحیح و سالم پیدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ"جعفر عدلی مژدهی" اعلام کرد: دختر ۱۴ ساله‌ای که از عصر روز گذشته در این شهرستان مفقود شده بود، با تلاش مأموران پلیس به‌صورت سالم و بدون هیچ‌گونه آسیب در رشت پیدا شد.

سرهنگ مژدهی با بیان اینکه پیگیری موضوع بلافاصله پس از اعلام خانواده آغاز شد، افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، این دختر در منزل یکی از بستگان خود در شهر رشت شناسایی و پیدا شد.

وی علت ترک منزل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و گفت: دختر نوجوان پس از انجام بررسی‌های لازم، به آغوش خانواده‌اش بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا در پایان با تأکید بر اهمیت آرامش روانی نوجوانان، از خانواده‌ها خواست در صورت بروز هرگونه تنش یا اختلاف در فضای خانواده، حتماً از ظرفیت مشاوران و متخصصان روان‌شناسی مشاوره استفاده کنند تا از تشدید مشکلات جلوگیری کرده و به ایجاد ارتباط سالم و مؤثر میان والدین و فرزندان کمک کنند.

منبع : اطلاع رسانی پلیس گیلان