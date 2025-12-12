مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستندحقیقت گفت: زنده‌یاد مهدی مسعود شاهی یکی از کسانی بود که ما را تشویق به آنلاین سینما حقیقت و با تشویق‌های خود به رشد سینمای ایران کمک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حمیدی‌مقدم مدیرعامل مرکز گسترش مستند، تجربی و پویانمایی و دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینمای مستند شامگاه جمعه در سومین روز از نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینمای مستند (حقیقت) در سالن شماره ۹ پردیس ملت اظهار داشت: صحبت راجع به مهدی مسعودشاهی یک حفره بزرگ فرهنگی است. در سال‌های ۶۲ و ۶۳ مصادف با شکل‌گیری سینمای جوان، فضای فرهنگی متفاوتی ایجاد شد که مرهون حرکت و پویایی گروهی متفاوت، اندیشمند و انقلابی بود که به دنبال تحول بودند، این حرکت منجر به زایشی در ساختار سینمای کشور شد.

وی افزود: قدرت سینمای ایران بعد از انقلاب شروع شد و دوره تاریخی متحولی اتفاق افتاد که موتور این تحول بر پایه تلاش عده‌ای خاص بود. این اراده همین گونه به وجود نیامد. مسعود شاهی آمد و مرکزی به نام «گسترش سینمای تجربی نیمه حرفه‌ای» به وجود آورد که خیلی‌ها فیلمسازی را از آنجا یاد گرفتند.

حمیدی‌مقدم اظهار داشت: برای من به عنوان کسی که مسعودشاهی را الگو قرار می‌دهد، وی مدیری موثر بود که در همه بحران‌ها از جمله دو بحران سال ۱۴۰۱ کنار ما بود. برای او مهم‌تر از هر چیز نظام جمهوری اسلامی بود. چنین افرادی می‌توانند کاملا تحول ایجاد کنند.

مهدی مسعود شاهی از مدیران باسابقه سینمایی ایران بود که در سال‌های اخیر در هیات امنای مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی عضویت داشت. وی همچنین عضو شورای سیاستگذاری جشنواره سینما حقیقت بود.

مسعود شاهی صبح جمعه ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۳ به دلیل ضایعه مغزی درگذشت.

منبع: روابط عمومی جشنواره بین‌المللی سینمای مستند (حقیقت)

