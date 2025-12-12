باشگاه خبرنگاران جوان - یک آتشنشان جوان با فداکاری چشمگیر خود، به چهرهای تحسینبرانگیز در شبکههای اجتماعی تبدیل شد. تصویری از لحظهای که او بیدرنگ به دل شعلههای شدید زد، طی ساعاتی در فضای مجازی دستبهدست شد و واکنشهای زیادی را برانگیخته کرد.
این آتشنشان برای نجات افراد گرفتار در آتشسوزی، بدون لحظهای تردید وارد محدوده پرخطر شد؛ اقدامی که بسیاری آن را مصداق واقعی شجاعت و روحیه ایثار دانستهاند. انتشار این تصویر موجی از قدردانی و پیامهای حمایتی را در پی داشته و کاربران از او با عنوان «قهرمانِ بینام» یاد میکنند.