با هدف ترویج ازدواج آسان طرح مهر ماندگار در سراب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر طرح مهر ماندگار با هدف ترویج فرهنگ فاطمی و ازدواج آسان در بین جوانان به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه سراب برگزار شد.

سرهنگ پاسدار مالک ناجی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سراب با تاکید بر اهمیت ساده‌زیستی و تسهیل ازدواج جوانان گفت: امروز یکی از مهمترین وظایف سپاه کمک به جوانان برای آغاز زندگی مشترک آسان و به دور از تجمل گرایی است.

وی افزود: ازدواج آسان علاوه بر کاهش مشکلات اقتصادی جوانان، الگویی فرهنگی و اجتماعی برای بازگشت به سبک زندگی اسلامی و فاطمی است.

گفتنی است در این آیین ضمن برگزاری برنامه‌های شاد و فرهنگی از زوج‌های بسیجی تجلیل شد.

برچسب ها: ولادت حضرت فاطمه (س) ، ازدواج آسان
