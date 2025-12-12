باشگاه خبرنگاران جوان - فردین معصومی پس از قهرمانی تیم کشتی آزاد بانک شهر در لیگ برتر اظهار داشت: در ابتدا از مجموعه بانک شهر تشکر میکنم که یک سفرهای برای کشتیگیران پهن کردند و کشتیگیران در اینجا زندگی خود را میچرخانند.
وی در مورد حواشی به وجود آمده گفت: لیگ همیشه حواشی دارد. نمیدانم چرا تیم ستارگان ساری انصراف داد. هر کدام از ما یک وظیفهای را دنبال میکرد. هدف ما شکست این تیم و رسیدن به فینال بود.
مربی تیم بانک شهر در خصوص وضعیت پسرش، امیررضا معصومی اظهار داشت: امیررضا یک مدت دور از کشتی بود، اما رضا یزدانی اصرار داشت که کشتی بگیرد. از دوست و هماتاقی قدیمی خودم تشکر میکنم که این فرصت را ایجاد کرد. امیدوارم فدراسیون هم یک تصمیم درست برای امیررضا بگیرد. دوست ندارم او مانند برخی از کشتیگیران فنا شود. ما ایرانی هستیم و امیررضا بچه این خاک است. ورزش است و ما ناچاریم که این تصمیم را بگیریم.
معصومی گفت: امیررضا جوان است و اگر قلب کسی را به درد آورده، من معذرت میخواهم. او دوست دارد پیشرفت کند. از علیرضا دبیر عزیز خواهش میکنم که یک تصمیمی بگیرد تا امیررضا هم بتواند در دنیا مدال بگیرد. امیرحسین زارع کشتیگیر قابلی است و کشتیگیران خوب دیگری هم در راه هستند. امیدوارم دو ایرانی در فینال المپیک با هم کشتی بگیرند.
منبع: ایرنا