رئیس قوه قضاییه طی پیامی درگذشت احمد علیزاده، عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان و معاون قضایی اسبق رئیس قوه قضاییه را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیامحجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به شرح ذیل است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انالله وانا الیه راجعون
درگذشت ابوالشهید جناب آقای حاج احمد علیزاده، عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان و معاون قضایی اسبق رئیس قوه قضاییه را به خانواده و همکاران ایشان تسلیت میگویم.
آن فقید سعید در راه اعتلای نظام قضایی و حقوقی و تقنینی کشور، خدمات شایانی ارائه کرد. از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و حشر با فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
غلامحسین محسنی اژهای»
منبع: قوه قضاییه