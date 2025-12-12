تیم استقلال جویبار که با شکست مقابل بانک شهر نایب قهرمان لیگ برتر کشتی شد، در مراسم اهدای مدال شرکت نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - لیگ برتر کشتی آزاد کشورمان با قهرمانی تیم بانک شهر به پایان رسید. این تیم در فینال با نتیجه ۶-۴ استقلال جویبار را شکست داد. جنجالی‌ترین مسابقه در وزن ۹۲ کیلوگرم برگزار شد که مبین عظیمی موفق شد از سد امیرحسین فیروزپور عبور کند. در ثانیه‌های پایانی این مسابقه چند امتیاز رد و بدل شد که تیم استقلال به شدت به تصمیم داوران اعتراض کردند و فیروزپور هم در پایان مسابقه در کنار داور و عظیمی قرار نگرفت تا دست حریف بالا رود.

تیم استقلال که از روند این مسابقه به شدت شاکی بود، در مراسم اهدای مدال هم شرکت نکرد و در پایان جام قهرمانی به بانک شهر اهدا شد و کاپ تیم سوم هم به خیبر خرم آباد داده شد، اما کاپ تیم دوم را کسی تحویل نگرفت.