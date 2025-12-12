مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد به انتقاد از حواشی فینال لیگ برتر کشتی پرداخت و آمادگی کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد در وزن جدید را فراتر از تصور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کاوه مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد در حاشیه رقابت فینال لیگ برتر کشتی آزاد درباره حواشی این مسابقه، گفت: امروز می‌توانست روز خوبی برای کشتی باشد. امروز کشتی ما شاید از این پتانسیل نتوانست استفاده کند. حواشی متاسفانه وارد شد و زیبنده کشتی نبود. می‌توانستیم از حضور کشتی‌گیران خارجی بهتر استفاده کنیم.‌ای کاش تیم خیبر از رحمانی مقابل کودیف استفاده می‌کرد تا امتحان شود.

وی ادامه داد: باید سازمان لیگ پیش‌بینی این حواشی را می‌کرد. در تنکابن ازدحام بود و خدا رحم کرد که اتفاقی نیفتاد. سالن هفتم تیر گنجایش این ظرفیت را نداشت. حتما باید سالن آزادری را می‌گرفتند. می‌توانستند یک هفته دیرتر برگزار کنند تا آزادی آماده شود.

کاوه درباره حواشی به وجود آمده برای حضور نیافتن تیم ستارگان ساری برابر بانک شهر در بازی نیمه‌نهایی، اظهار داشت: باید حرف دو طرف را گوش بدهیم.‌ای کاش بحث علی مومنی زودتر مشخص می‌شد. اگر این کار زودتر صورت می‌گرفت، این حواشی رخ نمی‌داد. وقتی کشتی‌گیر قرارداد می‌بندد و وزن می‌کشد و حتی نامش در سالن و کنار تشک برده می‌شود، نمی‌دانم چه اتفاقی رخ داده است. اطلاع درستی از این موضوع ندارم.

مدیر فنی سابق تیم ملی کشتی آزاد در ادامه درباره اینکه به نظر می‌رسد کامران قاسمپور با آمدن به وزن ۸۶ کیلون نتوانسته موفق باشد، گفت: به نظر من کامرام قاسمپور با توجه به کشتی‌هایی که در جهانی و کشور‌های همبستگی اسلامی گرفت، نشان داد که کشتی‌گیر وزن ۸۶ کیلو نیست. برخی کشتی‎‌گیران وزن کم‌کن هستند و وزن کم کردن زیاد روی آنها تاثیری ندارد، اما بعضی کشتی‌گیران با توجه به درصد چربی که دارند، کم کردن وزن روی کیفیت آنها تاثیر می‎‌گذارد.

وی درباره کشتی‌های حسن یزدانی در وزن جدید یعنی ۹۷ کیلو هم تصریح کرد: حسن یزدانی با این کشتی‌ها نشان داد که هنوز هست. آماده نبود، اما امروز توقع نداشتم اینطور کشتی بگیرد. او زمان بیشتری می‌خواهد.

کاوه تاکید کرد: مسابقات لیگ نشان داد ما اگر مدعیان تیم ملی کشتی را در مسابقات داخلی با هم رو‌به‌رو شوند، به نفع کشتی است. به شرط اینکه سالن خوبی هم برای اینکه گنجایش داشته باشد هم مهیا کنند.