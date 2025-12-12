مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد به انتقاد از حواشی فینال لیگ برتر کشتی پرداخت و آمادگی کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد در وزن جدید را فراتر از تصور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کاوه مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد در حاشیه رقابت فینال لیگ برتر کشتی آزاد درباره حواشی این مسابقه، گفت: امروز می‌توانست روز خوبی برای کشتی باشد. امروز کشتی ما شاید از این پتانسیل نتوانست استفاده کند. حواشی متاسفانه وارد شد و زیبنده کشتی نبود. می‌توانستیم از حضور کشتی‌گیران خارجی بهتر استفاده کنیم.‌ای کاش تیم خیبر از رحمانی مقابل کودیف استفاده می‌کرد تا امتحان شود.

وی ادامه داد: باید سازمان لیگ پیش‌بینی این حواشی را می‌کرد. در تنکابن ازدحام بود و خدا رحم کرد که اتفاقی نیفتاد. سالن هفتم تیر گنجایش این ظرفیت را نداشت. حتما باید سالن آزادری را می‌گرفتند. می‌توانستند یک هفته دیرتر برگزار کنند تا آزادی آماده شود.

کاوه درباره حواشی به وجود آمده برای حضور نیافتن تیم ستارگان ساری برابر بانک شهر در بازی نیمه‌نهایی، اظهار داشت: باید حرف دو طرف را گوش بدهیم.‌ای کاش بحث علی مومنی زودتر مشخص می‌شد. اگر این کار زودتر صورت می‌گرفت، این حواشی رخ نمی‌داد. وقتی کشتی‌گیر قرارداد می‌بندد و وزن می‌کشد و حتی نامش در سالن و کنار تشک برده می‌شود، نمی‌دانم چه اتفاقی رخ داده است. اطلاع درستی از این موضوع ندارم.

مدیر فنی سابق تیم ملی کشتی آزاد در ادامه درباره اینکه به نظر می‌رسد کامران قاسمپور با آمدن به وزن ۸۶ کیلون نتوانسته موفق باشد، گفت: به نظر من کامرام قاسمپور با توجه به کشتی‌هایی که در جهانی و کشور‌های همبستگی اسلامی گرفت، نشان داد که کشتی‌گیر وزن ۸۶ کیلو نیست. برخی کشتی‎‌گیران وزن کم‌کن هستند و وزن کم کردن زیاد روی آنها تاثیری ندارد، اما بعضی کشتی‌گیران با توجه به درصد چربی که دارند، کم کردن وزن روی کیفیت آنها تاثیر می‎‌گذارد.

وی درباره کشتی‌های حسن یزدانی در وزن جدید یعنی ۹۷ کیلو هم تصریح کرد: حسن یزدانی با این کشتی‌ها نشان داد که هنوز هست. آماده نبود، اما امروز توقع نداشتم اینطور کشتی بگیرد. او زمان بیشتری می‌خواهد.

کاوه تاکید کرد: مسابقات لیگ نشان داد ما اگر مدعیان تیم ملی کشتی را در مسابقات داخلی با هم رو‌به‌رو شوند، به نفع کشتی است. به شرط اینکه سالن خوبی هم برای اینکه گنجایش داشته باشد هم مهیا کنند.

برچسب ها: لیگ برتر کشتی آزاد ، مسابقات کشتی
خبرهای مرتبط
لیگ برتر کشتی آزاد؛
بانک شهر در فینال جنجالی قهرمان شد
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد
اهدای کاپ قهرمانی به بانک شهر؛
تیم استقلال در مراسم اهدای مدال لیگ برتر کشتی آزاد شرکت نکرد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ژوزه مورایس از الوحده جدا شد
۲ طلا و ۲ نقره برای پاراتکواندوکاران پسر و دختر ایران
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد
محمدیان: عبدالرشید سعدالله یف لحظه آخر از حضور در ایران پشیمان شد
تیم استقلال در مراسم اهدای مدال لیگ برتر کشتی آزاد شرکت نکرد+ فیلم
لیگ برتر فوتبال زنان؛ شکست پرسپولیس و برد ملوان
بانک شهر در فینال جنجالی قهرمان شد
امیررضا معصومی: اگر حرفی نمی زنم از روی احترام و ادب است/ مشکلی با فدراسیون کشتی ندارم
سیداکوف: سطح لیگ کشتی ایران بالا بود/ شور و هیجان سالن عالی بود+ فیلم
کاوه: حواشی فینال زیبنده کشتی نبود/ یزدانی فراتر از تصور بود
آخرین اخبار
غلامرضا محمدی: تیم ساری دنبال بهانه بود که کشتی نگیرد/ امروز با اقتدار بیشتری این تیم را شکست می‌دادیم
ابراهیم کادیف: تماشاگران ایران را خیلی دوست دارم
محمدیان: عبدالرشید سعدالله یف لحظه آخر از حضور در ایران پشیمان شد
سیداکوف: سطح لیگ کشتی ایران بالا بود/ شور و هیجان سالن عالی بود+ فیلم
امیررضا معصومی: اگر حرفی نمی زنم از روی احترام و ادب است/ مشکلی با فدراسیون کشتی ندارم
دبیر: معصومی بداند کشتی فقط مدال نیست/ کاهش وزن پیاپی قاسمپور را دچار مشکل کرده
پیام وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی والیبال دانش‌آموزی ایران پس از قهرمانی جهان
کاوه: حواشی فینال زیبنده کشتی نبود/ یزدانی فراتر از تصور بود
تیم استقلال در مراسم اهدای مدال لیگ برتر کشتی آزاد شرکت نکرد+ فیلم
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت احمد علیزاده
لیگ برتر فوتبال زنان؛ شکست پرسپولیس و برد ملوان
هفته چهارم لیگ برتر واترپلو برگزار شد
هفته نهم لیگ برتر بسکتبال بانوان؛ استقلال، قهوه باتسام، گروه بهمن و آکادمی سحر پیروز شدند
نساجی متوقف شد/ صنعت نفت رده دوم را حفظ کرد
بانک شهر در فینال جنجالی قهرمان شد
گیتی پسند صدرنشین ماند
۲ طلا و ۲ نقره برای پاراتکواندوکاران پسر و دختر ایران
۶ مدال طلا، نقره و برنز دستاورد پاراتکواندوکاران ایرانی در روز نخست
ژوزه مورایس از الوحده جدا شد
کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد
علیزاده اولین طلای پاراتکواندو را گرفت
ایران قهرمان والیبال دانش‌آموزان جهان شد
هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان؛ استقلال بازی بزرگ هفته را برد
همچنان دو دستگی در اردوی رویینگ زنان/ تمرین مهسا جاور و نوروزی در زنجان
پایان تلاش وزنه برداران ایران با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز
سقوط یک پله‌ای فوتسال بانوان، جایگاه بدون تغییر فوتسال مردان
عنایت‌الهی و اسحاق‌نیا در پاراوزنه‌برداری طلایی شدند
راهیابی بانک شهر به فینال لیگ کشتی آزاد
دنیامالی: تلاش می‌کنیم زمان رویداد همزمان بازی با مصر تغییر کند