باشگاه خبرنگاران جوان - «مصطفی بایرام» وزیر پیشین کار لبنان در واکنش به تبادل پیام‌ها میان وزرای خارجه ایران و لبنان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیام اخیر به یوسف رجی همتای لبنانی خود، به او الفبای اصول دیپلماسی را یاد داد.»

در روز‌های اخیر پیام‌هایی بین وزرای خارجه ایران و لبنان در فضای رسانه‌ای و شبکه اجتماعی در ارتباط با روابط میان دو کشور تبادل شده است. عراقچی در یکی از پیام‌هایی خود خطاب به «یوسف رجی» وزیر خارجه لبنان با تاکید بر عدم مداخله ایران در امور داخلی این کشور، از وزیر خارجه لبنان دعوت کرد به ایران سفر کند که وزیر خارجه لبنان در پیامی اعلام کرد در حال حاضر نمی‌تواند به ایران سفر کند و حاضر است که در یک کشور ثالث با همتای ایرانی خود دیدار کند.

وی در ادامه بر «آمادگی کامل لبنان برای ایجاد دوره‌ای تازه از روابط سازنده با ایران بر اساس احترام متقابل» تأکید کرد.

شب گذشته، عراقچی در پاسخ به وزیر خارجه لبنان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از دعوت محبت‌آمیز آقای یوسف رجی سپاسگزارم. در عین حال تصمیم او برای عدم استقبال از دعوت متقابل ایران در پاسخ به مهمان‌نوازی گرم ایشان در سفر گذشته اینجانب به لبنان، مایه شگفتی است. روشن است وزرای خارجه کشور‌هایی که روابط برادرانه و روابط کامل دیپلماتیک دارند، برای دیدار نیازی به یک محل «بی‌طرف» ندارند.»

عراقچی افزود: «با توجه به اشغالگری اسرائیل در لبنان و نقض آشکار «آتش‌بس»، کاملاً درک می‌کنم که چرا همتای لبنانی ارجمندم آماده سفر به تهران نیست. ازاین‌رو با کمال میل دعوت او برای سفر به بیروت را می‌پذیرم. ما نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط دوجانبه هستیم؛ روابط بر پایه همان اصول دقیقی که آقای رجی وزیر خارجه بر آن تأکید کرده است.»

