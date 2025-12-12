باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -سیفالله مطلبی در مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید لیلان با تاکید بر ضرورت ارتقای خدمات شهری و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی در لیلان گفت:شهرداریها نقش محوری در توسعه متوازن شهری دارند و انتظار میرود شهردار جدید با استفاده از ظرفیتهای منطقه رویکرد مشارکتمحور و برنامهریزی دقیق مسیر توسعه لیلان را شتاب بخشد.
وی همچنین بر اهمیت همکاری تنگاتنگ شهرداری با شورای شهر، فرمانداری و دستگاههای اجرایی تاکید کرد و افزود:استانداری از برنامههای مبتنی بر شفافیت، خدمترسانی موثر و رعایت عدالت شهری حمایت خواهد کرد.
گفتنی است در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات امیر یکدست در دوران مسئولیت به عنوان سرپرست شهرداری لیلان با حکم سرمست استاندار آذربایجان شرقی سلاماله جوانمرد به عنوان شهردار جدید لیلان معرفی شد.