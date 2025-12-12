رئیس اداره آموزش وپرورش فیروز کوه گفت: برخی مدارس شهرستان به دلیل آمار بالای شیوع آنفولانزا چهارشنبه غیرحضوری شده بود که این موضوع برای ۲ روز آینده هم ادامه پیدا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله خلیل‌اجمندی رئیس اداره آموزش وپرورش فیروز کوه با اشاره به آخرین مصوبات جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان گفت: براساس گزارش مدیر شبکه بهداشت و درمان و ارزیابی‌های تخصصی حوزه آموزش، و با هماهنگی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان، به دلیل برودت دمای هوا و به منظور قطع زنجیره شیوع بیماری‌های تنفسی میان دانش‌آموزان این مدارس غیرحضوری شدند.

وی افزود: مدارسی که روز چهارشنبه غیرحضوری بودند، به دلیل عبور تعداد دانش آموزان درگیر از شاخص‌های قانونی طبق دستورالعمل وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش، در روز‌های شنبه و یکشنبه نیز به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

رئیس اداره آموزش وپرورش فیروز کوه گفت: آموزش در این مدارس طی این دو روز از طریق بستر شاد انجام خواهد شد و مدیران موظف‌اند اطلاع‌رسانی دقیق و کامل را به خانواده‌ها و دانش‌آموزان انجام دهند.

ارجمندی افزود: بنا بر این گزارش، مهد‌های کودک شهرستان نیز در روز‌های شنبه و یکشنبه تعطیل خواهند بود و بر اساس اعلام دبیرخانه ستاد مدیریت بحران شهرستان برای حمایت از خانواده‌ها و براساس مصوبه این ستاد، مادران شاغل داری فرزند زیر ۶ سال (مهد کودکی یا پیش دبستانی) می‌توانند با هماهنگی مدیر دستگاه در این مدت به‌صورت دورکار فعالیت کنند.

وی تأکید کرد: تمام تصمیمات اتخاذشده با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌ها است و هرگونه تغییر در وضعیت آموزشی مدارس پس از بررسی‌های کارشناسی و از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شهرستان فیروز کوه با جمعیت سیال ۵۰ تا ۱۵۰ هزار نفر در فصول مختلف سال در شرق پایتخت قرار دارد.

منبع: فرمانداری فیروزکوه

