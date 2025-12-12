باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، پس از برگزاری لیگ برتر کشتی آزاد با اشاره به حضور گسترده هواداران گفت: «خوشحالم که کشتی دوباره به روزهای اوجش رسیده و این تعداد تماشاگر به سالن آمدند. این یعنی کشتی رفته داخل خانه مردم.»

دبیر درباره علت برگزار نشدن مسابقات در سالن ۱۲هزارنفری آزادی توضیح داد: «قرار بود مسابقات آنجا برگزار شود اما سقف سالن خراب بود و نیاز به تعمیر اساسی داشت. وزارت ورزش و شرکت توسعه همه تلاششان را کردند، اما امکان آماده‌سازی نهایی نبود.» به گفته دبیر، حتی در ساعات پایانی نیز تیم‌های فدراسیون برای بررسی وضعیت اعزام شده‌اند: «دیشب و امروز صبح تیم فرستادم، دوباره کف سالن آب جمع شده بود. این سالن باید تعمیر اساسی شود؛ جزئی‌کاری فایده ندارد.» رئیس فدراسیون کشتی درباره برخی شعارهای جنجالی علیه مسئولان و ورزشکاران گفت: «این‌ها تماشاگر کشتی و فوتبال نبودند. ۵–۶ نفر بودند که فضا را تحریک کردند. این کار طراحی‌شده بود، اما اکثریت تماشاگران با شخصیت و محترم بودند.» او با ابراز احترام نسبت به هواداران افزود: «من دست همه تماشاگرها را می‌بوسم. این چند نفر ربطی به جامعه کشتی ندارند.» دبیر درباره شرکت نکردن تیم ستارگان ساری در مسابقه نیمه نهایی گفت: «کار باشگاه ستارگان ساری درست نبود، آقای مومنی هم کار اشتباهی کرد. اگر شکایتی به دستمان برسد، سازمان لیگ و فدراسیون به موضوع رسیدگی می‌کنند.»

رئیس فدراسیون کشتی، با اشاره به جلسه ۴۰ دقیقه‌ای امروز خود با حسن یزدانی اعلام کرد: عمل جراحی کتف یزدانی با موفقیت انجام شده و شرایط او کاملاً رضایت‌بخش است. قرار است یزدانی از اولین اردوی تیم ملی به جمع ملی‌پوشان ملحق شود تا روند آماده‌سازی و مراقبت‌های پزشکی او به‌صورت دقیق زیر نظر باشد.

دبیر با تأکید بر اینکه یزدانی یکی از بزرگ‌ترین کشتی‌گیران تاریخ ایران است، گفت: «وظیفه ماست که وضعیت این بچه‌ها را لحظه‌به‌لحظه رصد کنیم و اجازه ندهیم یک ورزشکار حرفه‌ای به حال خودش رها شود.»

رئیس فدراسیون کشتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره کامران قاسم‌پور توضیح داد که این کشتی‌گیر به دلیل کاهش وزن‌های پیاپی دچار مشکل شده است. او گفت: «کاهش وزن پشت سر هم بسیار سخت است. خودم این شرایط را تجربه کرده‌ام. کامران هم‌زمان هم بیمار شد و هم چند بار مجبور به وزن کم کردن بود.»

دبیر تأکید کرد که فدراسیون باید مراقبت، مشاوره و پیگیری مداوم از ملی‌پوشان داشته باشد و گفت: «این وظیفه ماست که کنار بچه‌ها باشیم و اجازه ندهیم حتی یک لحظه بدون حمایت رها شوند.»

دبیر به وضعیت امیررضا معصومی و تصمیمات آینده او اشاره کرد و گفت: امیررضا مثل فرزند من است. هر تصمیمی بگیرد، در کنار او هستم. اما باید بداند کشتی فقط مدال نیست، بلکه آینده و زندگی در این کشور است. همه قهرمانان بزرگ ما سال‌ها پشت خط ماندند و با تلاش به تیم ملی رسیدند.

دبیر در پایان با اشاره به بازخوردهای مثبت بین‌المللی گفت: خوشحالیم که حتی روسیه اذعان کرده کشتی ایران در جایگاه خوبی قرار دارد. این نشان می‌دهد که روزبه‌روز در حال پیشرفت هستیم. امروز حضور ۳۵۰۰ تماشاگر در سالن، گواهی روشن بر این رشد و محبوبیت است.