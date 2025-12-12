معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام یا انحلال ۵۵ نهاد شورایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیع‌زاده معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به ابلاغ مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره ادغام یا انحلال تعدادی از نهاد‌های شورایی نوشت: در ادامه مسیر اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی، بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی اداری، در مرحله اول ۵۵ نهاد شورایی غیر ضرور منحل شد.

وی افزود: در مرحله دوم مقرر شد ۱۱۳ نهاد شورایی موازی نیز با هدف تجمیع جانمایی مجدد شوند.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: اصلاح ساختاری را برای ارتقای بهره‌وری و اصلاح فرایند‌ها ضروری می‌دانم.