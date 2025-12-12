آزادکار سنگین وزن تیم بانک شهر گفت: هیچ دلخوری ای از فدراسیون کشتی ندارم و اگر حرفی نمی زنم از روی احترام و ادب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - امیررضا معصومی کشتی گیر سنگین وزن تیم بانک شهر در پایان مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خیلی از کارشناسان کشتی می‌گفتند که امیررضا معصومی بعد از اینکه از اردوی تیم ملی بیرون آمد، ضعیف شده، اما نشان دادم که نظر کارشناسان درست نبود و امروز کشتی خیلی خوبی گرفتم و می‌توانستن حتی با نتیجه عالی حریف امروزم را شکست دهم.

معصومی درباره تصمیمش برای کشتی گرفتن برای کشور آذربایجان گفت: همه چیز طبق برنامه من و پدرم در حال پیش رفتن است، امیدوارم هر مسیری که خدا قسمتم کرد، بهترین چیز باشد. من دلخوری از فدراسیون کشتی ندارم. اگر خیلی از حرف‌ها را نمی‌زنم از روی احترام و ادب است و پدرم به من یاد داده که احترام همه را نگه دارم و خیلی از حرف‌ها را نزنم.

برچسب ها: فردین معصومی ، لیگ برتر کشتی آزاد
خبرهای مرتبط
اهدای کاپ قهرمانی به بانک شهر؛
تیم استقلال در مراسم اهدای مدال لیگ برتر کشتی آزاد شرکت نکرد+ فیلم
دبیر: معصومی بداند کشتی فقط مدال نیست/ کاهش وزن پیاپی قاسمپور را دچار مشکل کرده
کاوه: حواشی فینال زیبنده کشتی نبود/ یزدانی فراتر از تصور بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران قهرمان والیبال دانش‌آموزان جهان شد
لیگ کشتی آزاد؛ استقلال با یزدانی مقتدرانه فینالیست شد
ژوزه مورایس از الوحده جدا شد
پایان تلاش وزنه برداران ایران با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز
کسب ۱۴ مدال طلا، ۲۱ نقره و ۲۶ برنز توسط پاراشناگران ایران
۲ طلا و ۲ نقره برای پاراتکواندوکاران پسر و دختر ایران
کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد
راهیابی بانک شهر به فینال لیگ کشتی آزاد
عنایت‌الهی و اسحاق‌نیا در پاراوزنه‌برداری طلایی شدند
علیزاده اولین طلای پاراتکواندو را گرفت
آخرین اخبار
دبیر: معصومی بداند کشتی فقط مدال نیست/ کاهش وزن پیاپی قاسمپور را دچار مشکل کرده
پیام وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی والیبال دانش‌آموزی ایران پس از قهرمانی جهان
کاوه: حواشی فینال زیبنده کشتی نبود/ یزدانی فراتر از تصور بود
تیم استقلال در مراسم اهدای مدال لیگ برتر کشتی آزاد شرکت نکرد+ فیلم
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت احمد علیزاده
لیگ برتر فوتبال زنان؛ شکست پرسپولیس و برد ملوان
هفته چهارم لیگ برتر واترپلو برگزار شد
هفته نهم لیگ برتر بسکتبال بانوان؛ استقلال، قهوه باتسام، گروه بهمن و آکادمی سحر پیروز شدند
نساجی متوقف شد/ صنعت نفت رده دوم را حفظ کرد
بانک شهر در فینال جنجالی قهرمان شد
گیتی پسند صدرنشین ماند
۲ طلا و ۲ نقره برای پاراتکواندوکاران پسر و دختر ایران
۶ مدال طلا، نقره و برنز دستاورد پاراتکواندوکاران ایرانی در روز نخست
ژوزه مورایس از الوحده جدا شد
کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد
علیزاده اولین طلای پاراتکواندو را گرفت
ایران قهرمان والیبال دانش‌آموزان جهان شد
هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان؛ استقلال بازی بزرگ هفته را برد
همچنان دو دستگی در اردوی رویینگ زنان/ تمرین مهسا جاور و نوروزی در زنجان
پایان تلاش وزنه برداران ایران با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز
سقوط یک پله‌ای فوتسال بانوان، جایگاه بدون تغییر فوتسال مردان
عنایت‌الهی و اسحاق‌نیا در پاراوزنه‌برداری طلایی شدند
راهیابی بانک شهر به فینال لیگ کشتی آزاد
دنیامالی: تلاش می‌کنیم زمان رویداد همزمان بازی با مصر تغییر کند
لیگ کشتی آزاد؛ استقلال با یزدانی مقتدرانه فینالیست شد
کسب ۱۴ مدال طلا، ۲۱ نقره و ۲۶ برنز توسط پاراشناگران ایران
پیروزی فیورنتینا و کریستال پالاس و تساوی یاران قلی‌زاده در لیگ کنفرانس اروپا
پیروزی قاطع رم در اسکاتلند/ برد لیون، استون ویلا و بولونیا در شب شکست دراماتیک فاینورد
هاشمی: از تجربیات الهه منصوریان در تیم ملی ووشو استفاده می‌کنم