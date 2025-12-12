آزادکار سنگین وزن تیم بانک شهر گفت: هیچ دلخوری ای از فدراسیون کشتی ندارم و اگر حرفی نمی زنم از روی احترام و ادب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - امیررضا معصومی کشتی گیر سنگین وزن تیم بانک شهر در پایان مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خیلی از کارشناسان کشتی می‌گفتند که امیررضا معصومی بعد از اینکه از اردوی تیم ملی بیرون آمد، ضعیف شده، اما نشان دادم که نظر کارشناسان درست نبود و امروز کشتی خیلی خوبی گرفتم و می‌توانستن حتی با نتیجه عالی حریف امروزم را شکست دهم.

معصومی درباره تصمیمش برای کشتی گرفتن برای کشور آذربایجان گفت: همه چیز طبق برنامه من و پدرم در حال پیش رفتن است، امیدوارم هر مسیری که خدا قسمتم کرد، بهترین چیز باشد. من دلخوری از فدراسیون کشتی ندارم. اگر خیلی از حرف‌ها را نمی‌زنم از روی احترام و ادب است و پدرم به من یاد داده که احترام همه را نگه دارم و خیلی از حرف‌ها را نزنم.