دست چت جی پی تی به خون آلوده شد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در پروندهای بیسابقه، شرکت اوپنایآی و سم آلتمن، بنیانگذار این شرکت، به دلیل نقش احتمالی هوش مصنوعی چتجیپیتی در وقوع قتل مادر و پسر در کالیفرنیا، مورد شکایت قرار گرفتند. این شکایت ادعا میکند که چتجیپیتی با تشدید توهمات یک قاتل، به شکل غیرمستقیم باعث این جنایت شده است.
این نخستین بار است که یک شرکت فعال در حوزه هوش مصنوعی به اتهام قتل غیرعمد متهم میشود و واکنشهای گستردهای در جامعه فناوری و حقوقی به دنبال داشته است. مقامات قضایی پرونده را بررسی میکنند و هنوز توضیح رسمی اوپنایآی در این باره منتشر نشده است.