قهرمان کشتی جهان و المپیک گفت: سطح لیگ کشتی ایران بسیار بالا و در حد جهانی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - زائوربک سیداکوف قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک که در لیگ برتر کشتی ایران برای تیم بانک شهر به میدان رفت و به راحتی هم مقابل امیرحسین حسینی از استقلال جویبار پیروز شد، پس از پایان این دیدار در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من به طرفدارانمان تبریک می‌گویم. از رضا یزدانی هم تشکر می‌کنم که از من برای کشتی گرفتن در لیگ ایران دعوت کرد و سطح اردو و لیگ ایران بسیار بالا بود و در سطح جهانی این بازی‌ها برگزار شد.

وی افزود: این سومین بار بود که در لیگ ایران کشتی گرفتم و از هواداران هم تشکر می‌کنم که شور و هیجان بسیار بالایی داشتند و کشتی‌ها را هیجان انگیز‌تر کردند.

سلفی سیداکوف با هواداران