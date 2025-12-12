قهرمان کشتی جهان و المپیک گفت: سطح لیگ کشتی ایران بسیار بالا و در حد جهانی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - زائوربک سیداکوف قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک که در لیگ برتر کشتی ایران برای تیم بانک شهر به میدان رفت و به راحتی هم مقابل امیرحسین حسینی از استقلال جویبار پیروز شد، پس از پایان این دیدار در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت:  من به طرفدارانمان تبریک می‌گویم. از رضا یزدانی هم تشکر می‌کنم که از من برای کشتی گرفتن در لیگ ایران دعوت کرد و سطح اردو و لیگ ایران بسیار بالا بود و در سطح جهانی این بازی‌ها برگزار شد.

وی افزود: این سومین بار بود که در لیگ ایران کشتی گرفتم و از هواداران هم تشکر می‌کنم که شور و هیجان بسیار بالایی داشتند و کشتی‌ها را هیجان انگیز‌تر کردند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
سلفی سیداکوف با هواداران
برچسب ها: لیگ برتر کشتی آزاد ، کشتی آزاد
خبرهای مرتبط
امیررضا معصومی: اگر حرفی نمی زنم از روی احترام و ادب است/ مشکلی با فدراسیون کشتی ندارم
کاوه: حواشی فینال زیبنده کشتی نبود/ یزدانی فراتر از تصور بود
دبیر: معصومی بداند کشتی فقط مدال نیست/ کاهش وزن پیاپی قاسمپور را دچار مشکل کرده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران قهرمان والیبال دانش‌آموزان جهان شد
ژوزه مورایس از الوحده جدا شد
۲ طلا و ۲ نقره برای پاراتکواندوکاران پسر و دختر ایران
پایان تلاش وزنه برداران ایران با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز
کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد
راهیابی بانک شهر به فینال لیگ کشتی آزاد
عنایت‌الهی و اسحاق‌نیا در پاراوزنه‌برداری طلایی شدند
علیزاده اولین طلای پاراتکواندو را گرفت
بانک شهر در فینال جنجالی قهرمان شد
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد
آخرین اخبار
غلامرضا محمدی: تیم ساری دنبال بهانه بود که کشتی نگیرد/ امروز با اقتدار بیشتری این تیم را شکست می‌دادیم
ابراهیم کادیف: تماشاگران ایران را خیلی دوست دارم
محمدیان: عبدالرشید سعدالله یف لحظه آخر از حضور در ایران پشیمان شد
سیداکوف: سطح لیگ کشتی ایران بالا بود/ شور و هیجان سالن عالی بود+ فیلم
امیررضا معصومی: اگر حرفی نمی زنم از روی احترام و ادب است/ مشکلی با فدراسیون کشتی ندارم
دبیر: معصومی بداند کشتی فقط مدال نیست/ کاهش وزن پیاپی قاسمپور را دچار مشکل کرده
پیام وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی والیبال دانش‌آموزی ایران پس از قهرمانی جهان
کاوه: حواشی فینال زیبنده کشتی نبود/ یزدانی فراتر از تصور بود
تیم استقلال در مراسم اهدای مدال لیگ برتر کشتی آزاد شرکت نکرد+ فیلم
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت احمد علیزاده
لیگ برتر فوتبال زنان؛ شکست پرسپولیس و برد ملوان
هفته چهارم لیگ برتر واترپلو برگزار شد
هفته نهم لیگ برتر بسکتبال بانوان؛ استقلال، قهوه باتسام، گروه بهمن و آکادمی سحر پیروز شدند
نساجی متوقف شد/ صنعت نفت رده دوم را حفظ کرد
بانک شهر در فینال جنجالی قهرمان شد
گیتی پسند صدرنشین ماند
۲ طلا و ۲ نقره برای پاراتکواندوکاران پسر و دختر ایران
۶ مدال طلا، نقره و برنز دستاورد پاراتکواندوکاران ایرانی در روز نخست
ژوزه مورایس از الوحده جدا شد
کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد
علیزاده اولین طلای پاراتکواندو را گرفت
ایران قهرمان والیبال دانش‌آموزان جهان شد
هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان؛ استقلال بازی بزرگ هفته را برد
همچنان دو دستگی در اردوی رویینگ زنان/ تمرین مهسا جاور و نوروزی در زنجان
پایان تلاش وزنه برداران ایران با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز
سقوط یک پله‌ای فوتسال بانوان، جایگاه بدون تغییر فوتسال مردان
عنایت‌الهی و اسحاق‌نیا در پاراوزنه‌برداری طلایی شدند
راهیابی بانک شهر به فینال لیگ کشتی آزاد
دنیامالی: تلاش می‌کنیم زمان رویداد همزمان بازی با مصر تغییر کند