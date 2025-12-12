مربی تیم بانک شهر گفت: همه کارهای حضور سعدالله یف برای شرکت در لیگ برتر انجام شده که در لحظه آخر پشیمان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - محمدحسین محمدیان مربی تیم بانک شهر پس از قهرمانی این تیم در لیگ برتر کشتی آزاد در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خدا را شکر توانستیم با نتیجه ۶-۴  تیم استقلال جویبار را شکست دهیم. می‌توان گفت تقریبا دو ماه پکیج کامل داشتم و تمرینات خیلی خوبی را بچه‌ها پشت سر گذاشتند.

وی افزود: از هفته اول تا هفته آخر که با استقلال در برگشت داشتیم رفته رفته بچه‌ها بهتر و بهتر شدن و در نیمه نهایی و فینال هم توانستیم بهترین عملکرد را نشان دهند  و برای دومین سال پیاپی تیم بانک شهر قهرمان لیگ برتر شد.

محمدیان درباره پرتاب بطری از سوی هواداران استقلال گفت: وقتی کشتی‌ها حساس می‌شود، این اتفاقات رخ می‌دهد و طبیعی است.

مربی تیم بانک شهر درباره لغو شدن حضور عبدالرشید سعدالله ستاره کشتی روسیه که قرار بود برای بانک شهر در نیمه نهایی و فینال کشتی بگیرد گفت: ما همه کار‌های حضور سعدالله یف برای حضور در ایران را انجام داده بودیم و حتی بلیت و ویزا هم گرفته شد، اما او در آخرین لحظه با توجه به اینکه دو هفته دیگر باید در روسیه کشتی بگیرد، تصمیم گرفت که به ایران نیاید.

برچسب ها: لیگ برتر کشتی آزاد ، عبدالرشید سعداله یف
خبرهای مرتبط
دبیر: معصومی بداند کشتی فقط مدال نیست/ کاهش وزن پیاپی قاسمپور را دچار مشکل کرده
امیررضا معصومی: اگر حرفی نمی زنم از روی احترام و ادب است/ مشکلی با فدراسیون کشتی ندارم
کاوه: حواشی فینال زیبنده کشتی نبود/ یزدانی فراتر از تصور بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران قهرمان والیبال دانش‌آموزان جهان شد
ژوزه مورایس از الوحده جدا شد
۲ طلا و ۲ نقره برای پاراتکواندوکاران پسر و دختر ایران
پایان تلاش وزنه برداران ایران با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز
کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد
راهیابی بانک شهر به فینال لیگ کشتی آزاد
عنایت‌الهی و اسحاق‌نیا در پاراوزنه‌برداری طلایی شدند
علیزاده اولین طلای پاراتکواندو را گرفت
بانک شهر در فینال جنجالی قهرمان شد
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد
آخرین اخبار
غلامرضا محمدی: تیم ساری دنبال بهانه بود که کشتی نگیرد/ امروز با اقتدار بیشتری این تیم را شکست می‌دادیم
ابراهیم کادیف: تماشاگران ایران را خیلی دوست دارم
محمدیان: عبدالرشید سعدالله یف لحظه آخر از حضور در ایران پشیمان شد
سیداکوف: سطح لیگ کشتی ایران بالا بود/ شور و هیجان سالن عالی بود+ فیلم
امیررضا معصومی: اگر حرفی نمی زنم از روی احترام و ادب است/ مشکلی با فدراسیون کشتی ندارم
دبیر: معصومی بداند کشتی فقط مدال نیست/ کاهش وزن پیاپی قاسمپور را دچار مشکل کرده
پیام وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی والیبال دانش‌آموزی ایران پس از قهرمانی جهان
کاوه: حواشی فینال زیبنده کشتی نبود/ یزدانی فراتر از تصور بود
تیم استقلال در مراسم اهدای مدال لیگ برتر کشتی آزاد شرکت نکرد+ فیلم
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت احمد علیزاده
لیگ برتر فوتبال زنان؛ شکست پرسپولیس و برد ملوان
هفته چهارم لیگ برتر واترپلو برگزار شد
هفته نهم لیگ برتر بسکتبال بانوان؛ استقلال، قهوه باتسام، گروه بهمن و آکادمی سحر پیروز شدند
نساجی متوقف شد/ صنعت نفت رده دوم را حفظ کرد
بانک شهر در فینال جنجالی قهرمان شد
گیتی پسند صدرنشین ماند
۲ طلا و ۲ نقره برای پاراتکواندوکاران پسر و دختر ایران
۶ مدال طلا، نقره و برنز دستاورد پاراتکواندوکاران ایرانی در روز نخست
ژوزه مورایس از الوحده جدا شد
کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد
علیزاده اولین طلای پاراتکواندو را گرفت
ایران قهرمان والیبال دانش‌آموزان جهان شد
هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان؛ استقلال بازی بزرگ هفته را برد
همچنان دو دستگی در اردوی رویینگ زنان/ تمرین مهسا جاور و نوروزی در زنجان
پایان تلاش وزنه برداران ایران با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز
سقوط یک پله‌ای فوتسال بانوان، جایگاه بدون تغییر فوتسال مردان
عنایت‌الهی و اسحاق‌نیا در پاراوزنه‌برداری طلایی شدند
راهیابی بانک شهر به فینال لیگ کشتی آزاد
دنیامالی: تلاش می‌کنیم زمان رویداد همزمان بازی با مصر تغییر کند