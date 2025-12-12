مربی تیم بانک شهر گفت: همه کارهای حضور سعدالله یف برای شرکت در لیگ برتر انجام شده که در لحظه آخر پشیمان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - محمدحسین محمدیان مربی تیم بانک شهر پس از قهرمانی این تیم در لیگ برتر کشتی آزاد در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خدا را شکر توانستیم با نتیجه ۶-۴ تیم استقلال جویبار را شکست دهیم. می‌توان گفت تقریبا دو ماه پکیج کامل داشتم و تمرینات خیلی خوبی را بچه‌ها پشت سر گذاشتند.

وی افزود: از هفته اول تا هفته آخر که با استقلال در برگشت داشتیم رفته رفته بچه‌ها بهتر و بهتر شدن و در نیمه نهایی و فینال هم توانستیم بهترین عملکرد را نشان دهند و برای دومین سال پیاپی تیم بانک شهر قهرمان لیگ برتر شد.

محمدیان درباره پرتاب بطری از سوی هواداران استقلال گفت: وقتی کشتی‌ها حساس می‌شود، این اتفاقات رخ می‌دهد و طبیعی است.

مربی تیم بانک شهر درباره لغو شدن حضور عبدالرشید سعدالله ستاره کشتی روسیه که قرار بود برای بانک شهر در نیمه نهایی و فینال کشتی بگیرد گفت: ما همه کار‌های حضور سعدالله یف برای حضور در ایران را انجام داده بودیم و حتی بلیت و ویزا هم گرفته شد، اما او در آخرین لحظه با توجه به اینکه دو هفته دیگر باید در روسیه کشتی بگیرد، تصمیم گرفت که به ایران نیاید.