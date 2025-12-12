کشتی گیر تیم استقلال جویبار گفت: زمانی که کشتی می‌گرفتم می‌شنیدم که تماشاگران مرا تشویق می‌کنند و تماشاگران ایران جزو بهترین تماشاگران هستند .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - ابراهیم کادیف کشتی گیر وزن ۸۶ کیلوگرم استقلال جویبار پس از پایان مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت:  به لیگ ایران خیلی علاقه دارم. سطح مسابقات هم بسیار بالاست و من برای دومین بار است که در لیگ شرکت می‌کنم به همین دلیل دوست دارم باز هم به ایران بیایم.

وی درباره حمایت تماشاگران ایرانی گفت:  زمانی که کشتی می‌گرفتم می‌شنیدم که تماشاگران مرا تشویق می‌کنند. تماشاگران ایران جزو بهترین تماشاگران هستند و من خیلی آنها را دوست دارم و به آنها احترام می گذارم.

برچسب ها: کشتی ، لیگ برتر کشتی آزاد
خبرهای مرتبط
کاوه: حواشی فینال زیبنده کشتی نبود/ یزدانی فراتر از تصور بود
امیررضا معصومی: اگر حرفی نمی زنم از روی احترام و ادب است/ مشکلی با فدراسیون کشتی ندارم
دبیر: معصومی بداند کشتی فقط مدال نیست/ کاهش وزن پیاپی قاسمپور را دچار مشکل کرده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران قهرمان والیبال دانش‌آموزان جهان شد
ژوزه مورایس از الوحده جدا شد
۲ طلا و ۲ نقره برای پاراتکواندوکاران پسر و دختر ایران
پایان تلاش وزنه برداران ایران با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز
کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد
راهیابی بانک شهر به فینال لیگ کشتی آزاد
عنایت‌الهی و اسحاق‌نیا در پاراوزنه‌برداری طلایی شدند
علیزاده اولین طلای پاراتکواندو را گرفت
بانک شهر در فینال جنجالی قهرمان شد
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد
آخرین اخبار
غلامرضا محمدی: تیم ساری دنبال بهانه بود که کشتی نگیرد/ امروز با اقتدار بیشتری این تیم را شکست می‌دادیم
ابراهیم کادیف: تماشاگران ایران را خیلی دوست دارم
محمدیان: عبدالرشید سعدالله یف لحظه آخر از حضور در ایران پشیمان شد
سیداکوف: سطح لیگ کشتی ایران بالا بود/ شور و هیجان سالن عالی بود+ فیلم
امیررضا معصومی: اگر حرفی نمی زنم از روی احترام و ادب است/ مشکلی با فدراسیون کشتی ندارم
دبیر: معصومی بداند کشتی فقط مدال نیست/ کاهش وزن پیاپی قاسمپور را دچار مشکل کرده
پیام وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی والیبال دانش‌آموزی ایران پس از قهرمانی جهان
کاوه: حواشی فینال زیبنده کشتی نبود/ یزدانی فراتر از تصور بود
تیم استقلال در مراسم اهدای مدال لیگ برتر کشتی آزاد شرکت نکرد+ فیلم
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت احمد علیزاده
لیگ برتر فوتبال زنان؛ شکست پرسپولیس و برد ملوان
هفته چهارم لیگ برتر واترپلو برگزار شد
هفته نهم لیگ برتر بسکتبال بانوان؛ استقلال، قهوه باتسام، گروه بهمن و آکادمی سحر پیروز شدند
نساجی متوقف شد/ صنعت نفت رده دوم را حفظ کرد
بانک شهر در فینال جنجالی قهرمان شد
گیتی پسند صدرنشین ماند
۲ طلا و ۲ نقره برای پاراتکواندوکاران پسر و دختر ایران
۶ مدال طلا، نقره و برنز دستاورد پاراتکواندوکاران ایرانی در روز نخست
ژوزه مورایس از الوحده جدا شد
کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد
علیزاده اولین طلای پاراتکواندو را گرفت
ایران قهرمان والیبال دانش‌آموزان جهان شد
هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان؛ استقلال بازی بزرگ هفته را برد
همچنان دو دستگی در اردوی رویینگ زنان/ تمرین مهسا جاور و نوروزی در زنجان
پایان تلاش وزنه برداران ایران با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز
سقوط یک پله‌ای فوتسال بانوان، جایگاه بدون تغییر فوتسال مردان
عنایت‌الهی و اسحاق‌نیا در پاراوزنه‌برداری طلایی شدند
راهیابی بانک شهر به فینال لیگ کشتی آزاد
دنیامالی: تلاش می‌کنیم زمان رویداد همزمان بازی با مصر تغییر کند