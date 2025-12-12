باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - ابراهیم کادیف کشتی گیر وزن ۸۶ کیلوگرم استقلال جویبار پس از پایان مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: به لیگ ایران خیلی علاقه دارم. سطح مسابقات هم بسیار بالاست و من برای دومین بار است که در لیگ شرکت می‌کنم به همین دلیل دوست دارم باز هم به ایران بیایم.

وی درباره حمایت تماشاگران ایرانی گفت: زمانی که کشتی می‌گرفتم می‌شنیدم که تماشاگران مرا تشویق می‌کنند. تماشاگران ایران جزو بهترین تماشاگران هستند و من خیلی آنها را دوست دارم و به آنها احترام می گذارم.