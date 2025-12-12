باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - غلامرضا محمدی، سرمربی تیم کشتی خیبر خرمآباد پس از پایان رقابتهای لیگ برتر کشتی، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره حواشی و اتفاقات روز پایانی اظهاراتی را مطرح کرد و با بیان اینکه مسابقات لیگ امسال در مجموع خوب و منظم برگزار شد افزود: «متأسفانه امروز صبح و عصر اتفاقاتی رخ داد که زیبنده کشتی و کشور ما نبود. امیدوارم با مدیریت و برنامهریزی بهتر بتوانیم جلوی این حاشیهها را بگیریم.»
او با انتقاد شرکت نکردن تیم ساری در نیمه نهایی و همچنین ادعاهای مطرحشده از سوی تیم پاس ستارگان ساری گفت:«تیم ساری موضوعاتی را روی تشک مطرح کرد که خلاف واقع بود و این رفتار برای کشتی ما مناسب نیست. باید سالم و حرفهای کار کنیم و روی کار خودمان تمرکز داشته باشیم. مطالبه ما صرفاً درباره کشتیگیرانی بود که در مسابقات کشورهای اسلامی حضور داشتند؛ مثل علی مومنی، رحمان عموزاد، یونس امامی، کامران قاسمپور، امیرعلی آذرپیرا و امیرحسین زارع. نظر فنی فدراسیون این بود که این شش کشتیگیر با توجه به فشار مسابقات قبلی، در لیگ کشتی نگیرند.»
محمدی افزود:«دو روز پیش قرار بود با امیرعلی آذرپیرا قرارداد ببندیم اما فدراسیون اعلام کرد به صلاح نیست او کشتی بگیرد و ما هم تمکین کردیم. امروز متوجه شدیم علی مومنی که اعلام شده بود نباید کشتی بگیرد، برای تیم ساری وزنکشی کرده است. من فقط همین را سؤال و پیگیری کردم. تصمیمگیری درباره او کاملاً بر عهده فدراسیون است.»
او برخی حواشی امروز را «ساختگی» دانست و گفت:«شاید این اتفاقات بهانهای برای عدم حضور بود، چون ما در رفت و برگشت تیم ساری را شکست داده بودیم و امروز هم با اقتدار بیشتری این کار را انجام میدادیم.»
در پایان، محمدی از عملکرد تیم جوان خیبر تمجید کرد:«به تیم جوان خیبر خرمآباد تبریک میگویم که بدون کشتیگیر خارجی و بدون ملیپوش، با میانگین سنی پایین و بدون حاشیه به مقام سوم رسید. خیبر و تیمهایی مثل استقلال با ماندن در لیگ به کشتی کشور کمک بزرگی میکنند. بزرگترین خدمت خیبر امسال میدان دادن به جوانها بود و خدا را شکر در نهایت روی سکو قرار گرفتیم.»