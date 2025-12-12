غلامرضا محمدی، سرمربی تیم کشتی خیبر خرم‌آباد پس از پایان رقابت‌های لیگ برتر کشتی، درباره حواشی و اتفاقات روز پایانی اظهاراتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - غلامرضا محمدی، سرمربی تیم کشتی خیبر خرم‌آباد پس از پایان رقابت‌های لیگ برتر کشتی، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره حواشی و اتفاقات روز پایانی اظهاراتی را مطرح کرد و با بیان اینکه مسابقات لیگ امسال در مجموع خوب و منظم برگزار شد افزود: «متأسفانه امروز صبح و عصر اتفاقاتی رخ داد که زیبنده کشتی و کشور ما نبود. امیدوارم با مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر بتوانیم جلوی این حاشیه‌ها را بگیریم.»
 
او با انتقاد شرکت نکردن تیم ساری در نیمه نهایی و همچنین ادعاهای مطرح‌شده از سوی تیم پاس ستارگان ساری گفت:«تیم ساری موضوعاتی را روی تشک مطرح کرد که خلاف واقع بود و این رفتار برای کشتی ما مناسب نیست. باید سالم و حرفه‌ای کار کنیم و روی کار خودمان تمرکز داشته باشیم. مطالبه ما صرفاً درباره کشتی‌گیرانی بود که در مسابقات کشورهای اسلامی حضور داشتند؛ مثل علی مومنی، رحمان عموزاد، یونس امامی، کامران قاسم‌پور، امیرعلی آذرپیرا و امیرحسین زارع. نظر فنی فدراسیون این بود که این شش کشتی‌گیر با توجه به فشار مسابقات قبلی، در لیگ کشتی نگیرند.»
 
محمدی افزود:«دو روز پیش قرار بود با امیرعلی آذرپیرا قرارداد ببندیم اما فدراسیون اعلام کرد به صلاح نیست او کشتی بگیرد و ما هم تمکین کردیم. امروز متوجه شدیم علی مومنی که اعلام شده بود نباید کشتی بگیرد، برای تیم ساری وزن‌کشی کرده است. من فقط همین را سؤال و پیگیری کردم. تصمیم‌گیری درباره او کاملاً بر عهده فدراسیون است.»
 
او برخی حواشی امروز را «ساختگی» دانست و گفت:«شاید این اتفاقات بهانه‌ای برای عدم حضور بود، چون ما در رفت و برگشت تیم ساری را شکست داده بودیم و امروز هم با اقتدار بیشتری این کار را انجام می‌دادیم.»
 
در پایان، محمدی از عملکرد تیم جوان خیبر تمجید کرد:«به تیم جوان خیبر خرم‌آباد تبریک می‌گویم که بدون کشتی‌گیر خارجی و بدون ملی‌پوش، با میانگین سنی پایین و بدون حاشیه به مقام سوم رسید. خیبر و تیم‌هایی مثل استقلال با ماندن در لیگ به کشتی کشور کمک بزرگی می‌کنند. بزرگ‌ترین خدمت خیبر امسال میدان دادن به جوان‌ها بود و خدا را شکر در نهایت روی سکو قرار گرفتیم.»
برچسب ها: لیگ برتر کشتی آزاد ، کشتی
خبرهای مرتبط
محمدیان: عبدالرشید سعدالله یف لحظه آخر از حضور در ایران پشیمان شد
سیداکوف: سطح لیگ کشتی ایران بالا بود/ شور و هیجان سالن عالی بود+ فیلم
ابراهیم کادیف: تماشاگران ایران را خیلی دوست دارم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران قهرمان والیبال دانش‌آموزان جهان شد
ژوزه مورایس از الوحده جدا شد
۲ طلا و ۲ نقره برای پاراتکواندوکاران پسر و دختر ایران
پایان تلاش وزنه برداران ایران با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز
کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد
راهیابی بانک شهر به فینال لیگ کشتی آزاد
عنایت‌الهی و اسحاق‌نیا در پاراوزنه‌برداری طلایی شدند
علیزاده اولین طلای پاراتکواندو را گرفت
بانک شهر در فینال جنجالی قهرمان شد
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد
آخرین اخبار
غلامرضا محمدی: تیم ساری دنبال بهانه بود که کشتی نگیرد/ امروز با اقتدار بیشتری این تیم را شکست می‌دادیم
ابراهیم کادیف: تماشاگران ایران را خیلی دوست دارم
محمدیان: عبدالرشید سعدالله یف لحظه آخر از حضور در ایران پشیمان شد
سیداکوف: سطح لیگ کشتی ایران بالا بود/ شور و هیجان سالن عالی بود+ فیلم
امیررضا معصومی: اگر حرفی نمی زنم از روی احترام و ادب است/ مشکلی با فدراسیون کشتی ندارم
دبیر: معصومی بداند کشتی فقط مدال نیست/ کاهش وزن پیاپی قاسمپور را دچار مشکل کرده
پیام وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی والیبال دانش‌آموزی ایران پس از قهرمانی جهان
کاوه: حواشی فینال زیبنده کشتی نبود/ یزدانی فراتر از تصور بود
تیم استقلال در مراسم اهدای مدال لیگ برتر کشتی آزاد شرکت نکرد+ فیلم
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت احمد علیزاده
لیگ برتر فوتبال زنان؛ شکست پرسپولیس و برد ملوان
هفته چهارم لیگ برتر واترپلو برگزار شد
هفته نهم لیگ برتر بسکتبال بانوان؛ استقلال، قهوه باتسام، گروه بهمن و آکادمی سحر پیروز شدند
نساجی متوقف شد/ صنعت نفت رده دوم را حفظ کرد
بانک شهر در فینال جنجالی قهرمان شد
گیتی پسند صدرنشین ماند
۲ طلا و ۲ نقره برای پاراتکواندوکاران پسر و دختر ایران
۶ مدال طلا، نقره و برنز دستاورد پاراتکواندوکاران ایرانی در روز نخست
ژوزه مورایس از الوحده جدا شد
کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان در سال ۲۰۲۵ شد
علیزاده اولین طلای پاراتکواندو را گرفت
ایران قهرمان والیبال دانش‌آموزان جهان شد
هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان؛ استقلال بازی بزرگ هفته را برد
همچنان دو دستگی در اردوی رویینگ زنان/ تمرین مهسا جاور و نوروزی در زنجان
پایان تلاش وزنه برداران ایران با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز
سقوط یک پله‌ای فوتسال بانوان، جایگاه بدون تغییر فوتسال مردان
عنایت‌الهی و اسحاق‌نیا در پاراوزنه‌برداری طلایی شدند
راهیابی بانک شهر به فینال لیگ کشتی آزاد
دنیامالی: تلاش می‌کنیم زمان رویداد همزمان بازی با مصر تغییر کند