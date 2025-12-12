باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - غلامرضا محمدی، سرمربی تیم کشتی خیبر خرم‌آباد پس از پایان رقابت‌های لیگ برتر کشتی، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره حواشی و اتفاقات روز پایانی اظهاراتی را مطرح کرد و با بیان اینکه مسابقات لیگ امسال در مجموع خوب و منظم برگزار شد افزود: «متأسفانه امروز صبح و عصر اتفاقاتی رخ داد که زیبنده کشتی و کشور ما نبود. امیدوارم با مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر بتوانیم جلوی این حاشیه‌ها را بگیریم.»

او با انتقاد شرکت نکردن تیم ساری در نیمه نهایی و همچنین ادعاهای مطرح‌شده از سوی تیم پاس ستارگان ساری گفت: «تیم ساری موضوعاتی را روی تشک مطرح کرد که خلاف واقع بود و این رفتار برای کشتی ما مناسب نیست. باید سالم و حرفه‌ای کار کنیم و روی کار خودمان تمرکز داشته باشیم. مطالبه ما صرفاً درباره کشتی‌گیرانی بود که در مسابقات کشورهای اسلامی حضور داشتند؛ مثل علی مومنی، رحمان عموزاد، یونس امامی، کامران قاسم‌پور، امیرعلی آذرپیرا و امیرحسین زارع. نظر فنی فدراسیون این بود که این شش کشتی‌گیر با توجه به فشار مسابقات قبلی، در لیگ کشتی نگیرند.»