بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس می گوید که قهرمانی سرخپوشان در نیم فصل دست خودشان نیست و باید منتظر نتایج رقبا بمانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمیدرضا علی عسگری بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سرخپوشان اظهار کرد: تیم پرسپولیس چند هفته‌ای یکسری مشکلات داشت و وحید هاشمیان از این تیم کنار رفت و کادر فنی جدید به تیم اضافه شد و تغییر و تحولاتی در سرخپوشان به وجود آمد. خدا را شکر روند بهتری را سرخپوشان در پیش گرفتند و شرایطشان هم خوب است.

علی عسگری درباره بازی پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من فکر می‌کنم بازی سختی است، اما پرسپولیس می‌تواند این بازی را پیروز شود. شرایط تیم به صورتی است که اگر بازیکنان پرسپولیس تمرکز داشته باشند در نهایت می‌توانند برنده بازی شوند.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان چند هفته است که برد‌های اقتصادی به دست می‌آورند و بازی زیبایی را نمی‌بینیم، گفت: اگر پرسپولیس خوب بازی می‌کرد و نتیجه نمی‌گرفت، باز بحث دیگری به وجود می‌آمد. به نظرم الان در این مقطع زمانی مهمترین اتفاق این است که سرخپوشان ۳ امتیازی بازی‌ها را بگیرند تا اوسمار بتواند کم کم تفکرات تاکتیکی خود را ارائه کند. به نظرم کسب امتیازات کامل بهترین اتفاق برای سرخپوشان است.

او درباره اینکه بازگشت اورونوف به شرایط ایده آل با حضور اوسمار را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: من از نزدیک اورونوف را نمی‌شناسم، اما به نظرم اگر این بازیکن از لحاظ روحی و روانی آماده باشد می‌تواند به پرسپولیس کمک کند و این اتفاق دارد می‌افتد. به هر حال هر چه در تیم پرسپولیس از لحاظ روحی و روانی و فنی رخ داده است باید ادامه یابد.

علی عسگری درباره اینکه نبود عالیشاه، سروش رفیعی و محمد عمری در بازی با پیکان تاثیرگذار بود، اظهار کرد: قطعا این ۳ بازیکن در پرسپولیس خیلی تاثیر گذار هستند. اینکه این ۳ بازیکن در ترکیب نباشند دلیل نمی‌شود که تیم پرسپولیس ضعیف شود، اما قطعا حضورشان خیلی به سرخپوشان کمک می‌کند.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه عملکرد یعقوب براجعه را در پرسپولیس چطور ارزیابی می‌کند، گفت: براجعه بازیکن جوانی هست و من اعتقاد دارم که به بازیکن جوان باید فرصت داد. بازیکن جوان باید در تیم بزرگ پرسپولیس یک روند نرمالی را داشته باشد. به هر حال براجعه باید از لحاظ فنی میانگین بالا داشته باشد به خصوص در تیم پرسپولیس که هوادار دارد و طرفداران هم توقع دارند. به نظرم براجعه بازیکن خوبی است، اما یک مقدار باید تمرکزش را روی فوتبالش بگذارد و از حواشی اش کم کند، چون من شنیدم چند وقت پیش یکسری اتفاقات برای قراردادش افتاده بود که سر تمرین پرسپولیس نرفته بود و برای من این حرکت بازیکن جوان قابل هضم نیست و قطعا خودش اولین ضرر را خواهد کرد. من پیشنهادم به براجعه این است که تمرکزش را روی فوتبالش بگذارد و حتما این کار را انجام بدهد. اگر براجعه از لحاظ فنی میانگین رو به بالایی داشته باشد، می‌تواند به پرسپولیس کمک کند، چون بازیکن آینده داری است.

علی عسگری درباره اینکه پرسپولیس می‌تواند قهرمان نیم فصل اول شود، گفت: قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل دست خودش نیست. کاری که از دست پرسپولیس برمی آید این است که ۶ امتیاز باقی مانده تا نیم فصل را بگیرد و منتظر لغزش حریفان باشد.

او درباره اینکه به نظرش کدام تیم قهرمان نیم فصل می‌شود، بیان کرد: به نظرم تیم تراکتور نمی‌تواند قهرمان نیم فصل شود، چون احساس می‌کنم تیمشان از شرایط خوب خارج شده است و یکی از تیم‌های پرسپولیس و سپاهان، قهرمان نیم فصل می‌شود. امیدوارم پرسپولیس ۶ امتیاز باقی مانده را بگیرد و حریفانش امتیاز نگیرند تا قهرمان شود.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه چرا آمار گل‌های لیگ امسال پایین است، اظهار کرد: به هر حال مسابقات هفته گذشته عجیب بود و داشتیم رکورد کم گل‌ترین بازی‌ها را در لیگ ایران می‌زدیم، اما به هر حال این اتفاقات پیش می‌آید. به نظرم یکی از دلایل اصلی اش، کیفیت بد زمین هایمان است و این خیلی در روند گلزنی تیم‌ها تاثیر دارد. در مجموع زمین بد در کیفیت بازی موثر است.

علی عسگری درباره اینکه پرسپولیس هر دفعه دارد در یک استادیوم بازی می‌کند، بیان کرد: اگر شما همه بازی‌های خود را در یک زمین بد هم انجام بدهید با شرایط آن زمین عادت می‌کنید، اما اینکه بخواهد تغییرات در زمین مسابقه به وجود آید، به تمرکز بازیکنان لطمه وارد می‌کند.

او درباره اینکه آیا پرسپولیس به جذب بازیکن در نیم فصل نیاز دارد، گفت: بله، ما یک دفاع وسط، دفاع راست می‌خواهیم. به نظرم با وجود اینکه سرژ اوریه بازیکن بزرگی است، اما در شرایط خوبی نیست و دفاع راست‌های خوبی داریم که بخواهیم از آنها استفاده کنیم. اگر بتوانیم در پست‌های هافبک هجومی و مهاجم هم بازیکن بگیریم خیلی خوب می‌شود.

علی عسگری درباره اینکه علیپور چند هفته هست، که گل نزده است، بیان کرد: روند گلزنی علیپور نزول پیدا کرده است، اما او همیشه زهردار بوده و به تیم کمک کرده است. به نظرم می‌شود روی علیپور حساب باز کرد تا به شرایط ایده آل خود برگردد.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه پیش بینی اش از نتیجه بازی سرخپوشان برابر تیم آلومینیوم بیان کرد: من نتیجه بازی را پیش بینی نمی‌کنم، اما به نظرم پرسپولیس این بازی را پیروز می‌شود.