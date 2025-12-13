۳ بازیکن پرسپولیس با رفع مصدومیتشان می‌توانند برای سرخپوشان در بازی با تیم آلومینیوم اراک به میدان مسابقه بروند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی روز یکشنبه باید به مصاف تیم فوتبال آلومینیوم اراک در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال برود که امید عالیشاه، محمد عمری و مارکو باکیچ مصدومیتشان برطرف شده و آنها می توانند برای سرخپوشان بازی کنند. 

امید عالیشاه و محمد عمری به علت مصدومیت دیدار با تیم پیکان را از دست داده بودند، مشکلی برای همراهی سرخپوشان در بازی با آلومینیوم اراک ندارند. همچنین مارکو باکیچ هافبک مونته نگرویی سرخپوشان هم به احتمال زیاد از نیمه دوم بازی با آلومینیوم اراک برای پرسپولیسی ها به میدان برود. 

به هر حال بازگشت مصدومان می تواند خبر خوبی برای اوسمار باشد تا دستش برای بازی با آلومینیوم اراک باز باشد. 

