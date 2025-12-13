استفاده بهینه از آب در حوزه کشاورزی شهر آبیز، سبب افزایش سطح زیرکشت محصولات و همچنین خلق مناظری زیبا برای استفاده گردشگران شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - شهر آبیز یکی از مناطق خراسان جنوبی است که در آن، استفاده بهینه از آب سبب افزایش بهره وری این نعمت الهی شده است.

لوله کشی برای انتقال آب کشاورزی به اراضی، سبب کاهش هدررفت آب شده و همچنین کاشت و داشت محصولات را نیز رونق داده است.

همچنین افزایش بهره وری آب سبب خلق مناظر زیبایی شده که گردشگران را نیز به خود جذب کرده است.

یکی از اهالی شهر آبیز که به کشاورزی مشغول است، گفت: به لطف وجود آب و قنات، انواع محصولات زراعی، باغی و درختی را در اختیار داریم.

او افزود: با وجود آب شیرین و استفاده بهینه از آن، حدود هزار و ۵۰۰ خانوار کشاورز از کشاورزی خود امرار معاش می‌کنند.

بیشتر بخوانید

یکی دیگر از اهالی آبیز بیان کرد: کشیده شدن لوله‌ها برای انتقال آب کشاورزی از استخر‌ها به اراضی، سبب افزایش سطح زیرکشت نیز شده است.

رستمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه گفت: به منظور کاهش هدررفت آب و افزایش بهره وری، ۱۲.۵ کیلومتر لوله گذاری کم فشار برای انتقال آب به اراضی کشاورزی در این منطقه انجام شده است.

او افزود: همچنین کانال بتنی نیز به طول هزار و ۷۰۰ متر اجرا شده است.

سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در شهر آبیز به دلیل استفاده بهینه از آب، از ۸۰۰ هکتار به حدود هزار هکتار رسیده است.