باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کشورمان ایران به عنوان کشوری با منابع غنی انرژی، در سال‌های اخیر به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کرده است با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی و نیاز به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، در سال‌های اخیر دولت به بهره‌برداری از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر توجه بیشتری کرده است.

طبق برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نیرو، ظرفیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور تا پایان سال به ۷ هزار مگاوات و تا تابستان سال آینده این ظرفیت باید به ۱۱ هزار مگاوات برسد؛ در همین راستا هم عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در سال‌های گذشته، ما ۲۲۰۰ مگاوات تجدیدپذیر داشتیم و حالا از ۳ هزار و ۱۰۰ مگاوات فراتر رفته‌ایم تا پایان سال، پیش‌بینی می‌شود که از عدد ۵۰۰۰ عبور خواهیم کرد.

وعده رسیدن به ظرفیت ۱۱ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا تابستان سال آینده محقق خواهد شد؟

او افزود: هدف‌گذاری ما کماکان همان عددی است که قبلاً اعلام کردیم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در طول تابستان ان‌شاءالله به عدد ۱۱ هزار واحد برسیم. شما دعا بکنید، ما در حال تلاش هستیم و همه همکارانمان بسیج شده‌اند تا مقدمات کار فراهم شود، اما برای دستیابی به این هدف، نیازمند همکاری مردم و رسانه‌ها هستیم.

توسعه ظرفیت تجدیدپذیر‌ها در کشور که معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) از برنامه این سازمان برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۴ هزار مگاوات در یک ماه آینده خبر داد.

افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور به ۴ هزار مگاوات

در ادامه هم محسن طرزطلب با اشاره به اینکه در یکسال گذشته ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور با رشد ۲۰۰ درصدی از ۳۱۰۰ مگاوات عبور کرده است گفت: با ورود هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار تولید سالانه از مصرف بیش از ۴۴ هزار متر مکعب آب و افزون بر ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی جلوگیری می‌شود و همچنین از انتشار ۱۳۸ هزار تن گاز CO۲ در هوا نیز پیشگیری خواهد شد.

باید اشاره کرد در دنیای امروز، انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عناصر توسعه پایدار شناخته می‌شوند و انرژی خورشیدی به عنوان یکی از محبوب‌ترین و در دسترس‌ترین منابع انرژی تجدیدپذیر، در حال گسترش است. با توجه به نیاز فزاینده به تأمین انرژی پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، انرژی خورشیدی به عنوان یک گزینه جذاب در کشور ما و سایر نقاط جهان مطرح شده است.

در نهایت گفتنی است، انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور نه تنها به عنوان یک راهکار برای تأمین نیاز انرژی کشور، بلکه به عنوان یک راهکار زیست‌محیطی و اقتصادی در حال شکل‌گیری است. با وجود چالش‌های موجود، اراده و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به تحقق اهداف بلندمدت موجود در زمینه انرژی‌های پاک کمک کند.