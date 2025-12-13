طبیعت زمستانه و آراسته به برف بام ایران در استان چهارمحال و بختیاری، دیدنی است.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ زمستان یکی از زیباترین فصل‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود.

نخستین برف پاییزی در شهرکرد مرکز استان به زمین نشست.

هم استانی برای ما تصاویری به شرح ذیل ارسال کردند:

عکاس: آرمان قربانی دهکردی

برچسب ها: بارش برف ، برف و باران
