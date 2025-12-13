طبیعت زمستانه و آراسته به برف بام ایران در استان چهارمحال و بختیاری، دیدنی است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u060c \u0646\u06af\u0627\u0631 \u0634\u06cc\u062e \u067e\u0648\u0631 \u0640 \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0632\u06cc\u0628\u0627\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0641\u0635\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u062f.\n\u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0641 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u06a9\u0631\u062f \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0633\u062a.\n\u0647\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0627 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0631\u062d \u0630\u06cc\u0644 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f:\n\u0639\u06a9\u0627\u0633: \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0647\u06a9\u0631\u062f\u06cc\n\n\u00a0\n\u00a0