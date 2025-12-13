صادق گفت:به عنوان وزیر راه وشهرسازی با نرخ‌گذاری دستوری مخالف هستم؛ اما در عین حال، نرخ‌گذاری بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی و کیفیت خدمات‌دهی در شأن مردم نیز کاملاً مغایر اصول است.

  باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در خصوص  ورود ناوگان جدید هوایی اظهار داشت: «در رابطه با برنامه سازمان برای ورود ناوگان جدید، لازم به ذکر است که جلسات جامع در این خصوص هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. با این وجود، آنچه محرز است این است که من به عنوان وزیر راه وشهرسازی با نرخ‌گذاری دستوری مخالف هستم ؛ اما در عین حال، نرخ‌گذاری بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی و کیفیت خدمات‌دهی در شأن مردم نیز کاملاً مغایر اصول است.

برگزاری جلسات با بانک مرکزی برای تعدیل قیمت بلیت براساس تغییرات مرکز مبادله 

وی ادامه داد:در مواقعی مانند ایام اربعین، مداخلات دولتی ناگزیر می‌شود. به همین دلیل، جلساتی با صنف و همچنین با بانک مرکزی در خصوص وضعیت بلیت پیش‌بینی شده است تا نرخ‌ها بر اساس تغییرات مرکز مبادله، تعدیل شوند.

او با اشاره به اینکه در خصوص تجهیز ناوگان، تعداد صندلی‌های اضافه شده در گزارش‌های ارائه شده به مجلس، قابل ملاحظه بوده است گفت: با توجه به فرسودگی ناوگان و نیاز به جایگزینی با هواپیماهایی با عمر کمتر و خدمات‌دهی بالاتر همواره وجود داشته است.

وزیر راه و شهرسازی ياد آور شد:با وجود تحریم‌های موجود، تلاش شرکت‌های هواپیمایی برای نوسازی ادامه دارد و مسیر توسعه از طریق سپرده‌های خاص و مجوزهای اخذ شده، در حال سرعت‌گیری است و پیش‌بینی می‌شود تعداد صندلی‌ها افزایش یابد.

صادق تاکید کرد:همچنین، به سازمان هواپیمایی تأکید شده است که کیفیت ناوگان در اولویت اصلی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که هواپیماهای جدیدالورود، سال عمر کمتری داشته باشند.

 

