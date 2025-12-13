صادق گفت:به عنوان وزیر راه وشهرسازی با نرخ‌گذاری دستوری مخالف هستم؛ اما در عین حال، نرخ‌گذاری بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی و کیفیت خدمات‌دهی در شأن مردم نیز کاملاً مغایر اصول است.

  باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در خصوص  ورود ناوگان جدید هوایی اظهار داشت: «در رابطه با برنامه سازمان برای ورود ناوگان جدید، لازم به ذکر است که جلسات جامع در این خصوص هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. با این وجود، آنچه محرز است این است که من به عنوان وزیر راه وشهرسازی با نرخ‌گذاری دستوری مخالف هستم ؛ اما در عین حال، نرخ‌گذاری بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی و کیفیت خدمات‌دهی در شأن مردم نیز کاملاً مغایر اصول است.

برگزاری جلسات با بانک مرکزی برای تعدیل قیمت بلیت براساس تغییرات مرکز مبادله 

وی ادامه داد:در مواقعی مانند ایام اربعین، مداخلات دولتی ناگزیر می‌شود. به همین دلیل، جلساتی با صنف و همچنین با بانک مرکزی در خصوص وضعیت بلیت پیش‌بینی شده است تا نرخ‌ها بر اساس تغییرات مرکز مبادله، تعدیل شوند.

او با اشاره به اینکه در خصوص تجهیز ناوگان، تعداد صندلی‌های اضافه شده در گزارش‌های ارائه شده به مجلس، قابل ملاحظه بوده است گفت: با توجه به فرسودگی ناوگان و نیاز به جایگزینی با هواپیماهایی با عمر کمتر و خدمات‌دهی بالاتر همواره وجود داشته است.

وزیر راه و شهرسازی ياد آور شد:با وجود تحریم‌های موجود، تلاش شرکت‌های هواپیمایی برای نوسازی ادامه دارد و مسیر توسعه از طریق سپرده‌های خاص و مجوزهای اخذ شده، در حال سرعت‌گیری است و پیش‌بینی می‌شود تعداد صندلی‌ها افزایش یابد.

صادق تاکید کرد:همچنین، به سازمان هواپیمایی تأکید شده است که کیفیت ناوگان در اولویت اصلی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که هواپیماهای جدیدالورود، سال عمر کمتری داشته باشند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، بلیت هواپیما
خبرهای مرتبط
۲ وب‌سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما مسدود شد
سازوکار جدید افزایش قیمت بلیت هواپیما مشخص شد+فیلم
قیمت گذاری بلیت قطار باید عادلانه و متناسب با خدمات باشد
هیچ‌گونه اختلالی در سفر‌های دریایی پاییزی وجود ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۴
در انتظار بررسی: ۲۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۱ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
خدا از تون نگذره که همش از رها سازی قیمت ها حرف میزنید حقوق ها ۲۰ درصد افزایش تورم بالای ۱۰۰ درصد خدا ذلیلتون کنه که ملت و بیچاره کردید خدا رئیسی رو بیامرزه قدرش ندونستیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
مسکن چی شد خدا از تو و پزشکیان و مجلس نگذره
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
اول بگو کدوم مشکل مردم را تا حالا حل کردی ؟؟؟
شما مشکلات رو پیچیده تر می کنید
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
درود بر فرزانه صادق و کور شور چشم بدخواهانش.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۸ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
تنها وزارت است دو وزیر دارد یکی خودش ویکی هم شوهرش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
هدفشون فقط پر کردن جیب خود و دوستان هست و ایجاد شکاف طبقاتی
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
مگه این استیضاح نشد ؟!!!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فواد
۱۷:۳۹ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
. وزیرراه وشهرسازی دررابطه بامسکن سازی برای قشرضعیف هیچ کارمثبتی انجام نداده است وبایدعزل شود
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
سلام خانوم صادق، خدا قوت. فکری به حال جوان ها کنید. من مسکن ملی ندارم. اوضاع داره روز به روز سخت میشه. خدا به شما سلامتی بده. یا علی
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۲۱:۲۸ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
چشم. چرا زودتر نگفتی؟
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
میرزا
۱۳:۳۷ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
تو کیفت چی داشتی ؟!!
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
خانم صادق لطفا اگر وزیر هستید یک کار ماندگار برای راههای کشور انجام دهید و لی اگر می خواهید مثل قبلی ها ، پوز وزیر بودن را بدهید ، بهتر است بروید و در خانه بنشینید چون مردم به امثال قبلی ها نیاز ندارند .
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
وزیرخانم، شما سفر میلیاردی بعدی عیدت رو برنلمه‌ریزی کن
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
تاهنوز وزیری چقدر روت زیاده
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمهور ملت
۱۰:۵۱ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
با نرخ گذاری دستوری حقوق و مزایای و دستمزد کارکنان و کارگران چی مخالفیید ؟
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
ای کاش قیمت گذاری دستوری در همه چیز برداشته بشه
قیمت گذاری دستوری تا به حال هیچ چیزی جز تورم و رانت و بدبختی برای مردم نداشته
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
یه فکری بحال حقوق ناچیز 15 میلیون تومانی کارکنان راه و شهرسازی استان ها بکن
۱
۳
پاسخ دادن
۱۲
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
۲ وب‌سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما مسدود شد
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
توزیع روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
بهترین سایت‌های خرید فالوور اینستاگرام؛ معرفی معتبرترین سایت‌ها
آخرین اخبار
سند ستاد ملی گذر مصوب شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴
خبر خوب برای حمل‌ونقلی‌های کشور/طرح جامع حمل‌ونقل به ایستگاه پایانی رسید+ فیلم
پیش‌بینی بارش‌های گسترده در کشور؛ برخی حوضه‌ها و استان‌ها در انتظار ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی
با چالش‌های ناترازی در حوزه برق آبی در تابستان آینده مواجه خواهیم بود؟ + فیلم
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
بهترین سایت‌های خرید فالوور اینستاگرام؛ معرفی معتبرترین سایت‌ها
چگونه امتحانات نهایی و میان‌ترم را بیست شویم؟
استعلام بیمه شخص ثالث با بیمه بازار: در چند ثانیه وضعیت‌ا‌ت رو چک کن
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
معرفی بروکر با کمترین اسپرد (از صفر پیپ) معاملات فارکس - حساب معاملاتی پرمیوم اینوسلو
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
دلایل تداوم روند صعودی بازار سرمایه/ تازه‌واردان به بورس به چه نکاتی باید توجه کنند؟
بیمه رانندگان و سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی تعیین تکلیف شد
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید
مالیات بر سوداگری؛ زمینه‌ساز بازگشت نقدینگی به مسیر تولید
توزیع روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور
۲ وب‌سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما مسدود شد
الزام شرکت‌های پخش کالا به اخذ مجوز از شهرداری، حذف شد
ادامه بارش‌ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
افزایش حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعبی مصرف گاز همزمان با ورود موج جدید سرما به کشور
تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در دوره سرد سال
ایران کشوری سهل، آسان و ارزان در حمل‌ونقل است
هزینه‌های ۲ برابری لجستیک در ایران نسبت به استاندارد جهانی
تبادل‌نظر وزرای نفت و راه و شهرسازی در حوزه انرژی
۴۱.۳ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد/ تامین ارز صنایع از ۳۰ میلیارد دلار گذشت
اتاق اصناف جشنواره فروش ویژه شب یلدا برگزار می‌کند