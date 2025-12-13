مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران خبر داد: سهمیه سوخت هیچ خودروی حذف نمی‌شود و روند عادی سوخت‌گیری در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرید یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران در خصوص آخرین وضعیت سوخت گیری و آغاز اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین اظهار داشت:خوشبختانه وضعیت عادی ما هیچ‌گونه مشکل خاصی نداشتیم.

وی ادامه داد: طبق مصوبه هیئت دولت  یک اصلاح قیمت در کارت اضطراری بود که با همراهی خوب مردم و همکاری آنها، خوشبختانه این اصلاح قیمت انجام شد.

او بیان کرد:تنها مجاری عرضه سوخت به مدت ۲ تا ۵ دقیقه متوقف شدند تا برنامه جدید تغذیه شود. خوشبختانه این کار انجام شد و در حال حاضر، کلی جایگاه به‌طور عادی و روان بنزین را عرضه خواهند کرد و مشکل خاصی وجود ندارد.

یاسمی با اشاره به اینکه  از امروز قرار نیست سهمیه کسی حذف شود گفت: تنها سهمیه خودروهای وارداتی حذف می‌شود. یعنی تمام خودروها الان سهمیه‌شان پابرجاست و فقط یک اصلاح قیمتی انجام شده است.

 او بیان کرد:خودروهای وارداتی که به اصطلاح سهمیه ۶۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر داشتند، به روال عادی سوخت دریافت خواهند کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران توضیح داد:  در ارتباط با خودروهای دولتی، فقط اصلاح قیمت انجام خواهد شد. در صورتی که شهروندان یا متقاضیان بیشتر از آن سهمیه نیاز داشته باشند، آن ۱۶۰ لیتر به نرخ ۱۵۰۰ تومان برای ۶۰ لیتر و ۳۰۰۰ تومان برای ۱۰۰ لیتر عرضه خواهد شد. بر اساس مصاحبه دولت و تایید مجلس ، این بنزین به نرخ ۵۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

وی افزود: میزان مصرف بنزین در استان تهران روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر است که از ۱۳۳ میلیون لیتر کل، تقریباً ۲۰ میلیون لیتر مربوط به استان تهران می‌شود.

او یادآور شد:برای خودروهایی که در سامانه اف سی اس.niopdc.ir ثبت‌نام شده‌اند، مالکین باید برای هر یک از خودروهای خود ثبت‌نام کنند. سهمیه خودروهای دو، سه و چهار به زودی حذف خواهد شد.

وی در خصوص سهمیه سوخت  آمبولانس‌ها و خودروهای عمومی هم گفت:به استثنای آمبولانس‌ها، اصلاح قیمت برای خودروهای دولتی انجام خواهد شد. مالکین خودروهایی که چندگانه هستند، یک ماه فرصت دارند تا اظهارات خود را انجام دهند. یکی از خودروها به نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و مابقی خودروهای تحت مالکیت با نرخ ۵۰۰۰ تومان عرضه خواهند شد.

یاسمی افزود: طبق اعلام، ۷۰ تا ۷۵ درصد از مردم همان دو سهمیه اول یعنی ۶۰ و ۱۰۰ لیتر را دریافت خواهند کرد. مابقی عزیزانی که خودروهای چندگانه و خودروهای وارداتی دارند، فقط قیمت اصلاح می‌شود و در صورت نیاز به بیشتر از آن سهمیه، باید بنزین را به نرخ ۵۰۰۰ تومان دریافت کنند.

وی افزود: در مجموع، اصلاحات قیمتی در سیستم توزیع بنزین با همکاری مردم به خوبی انجام شده است و هیچ‌گونه مشکل خاصی در عرضه بنزین وجود ندارد. سهمیه خودروهای وارداتی حذف شده، اما سهمیه سایر خودروها پابرجاست و تنها تغییر قیمت اعمال شده است. افراد با خودروهای چندگانه باید اقدامات لازم را انجام دهند و مصرف‌کنندگان می‌توانند به‌راحتی از سهمیه‌های خود استفاده کنند.

 

برچسب ها: بنزین ، سوختگیری
خبرهای مرتبط
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
رشد ۲۰۰ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور طی یکسال گذشته
پایان انتظار و آغاز سه‌نرخی شدن بنزین/ نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه
پمپ بنزین‌ها پیش از اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین شلوغ شد/ مردم نگران سهمیه خود نباشند+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان انتظار و آغاز سه‌نرخی شدن بنزین/نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه
با نرخ گذاری دستوری در حوزه بلیت هواپیما مخالف هستم/ افزایش تعداد صندلی ناوگان هوایی
حداکثر قیمت هرکیلو برنج ایرانی ۳۳۵ هزارتومان
رشد ۲۰۰ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور طی یکسال گذشته
سهمیه سوخت رانندگان خودرو حذف نمی‌شود/مشکلی در سوخت‌گیری جایگاه‌ها وجود ندارد
سامانه بازارگاه معضل برهم زدن نظم بازار
آخرین اخبار
سهمیه سوخت رانندگان خودرو حذف نمی‌شود/مشکلی در سوخت‌گیری جایگاه‌ها وجود ندارد
سامانه بازارگاه معضل برهم زدن نظم بازار
با نرخ گذاری دستوری در حوزه بلیت هواپیما مخالف هستم/ افزایش تعداد صندلی ناوگان هوایی
رشد ۲۰۰ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور طی یکسال گذشته
حداکثر قیمت هرکیلو برنج ایرانی ۳۳۵ هزارتومان
پایان انتظار و آغاز سه‌نرخی شدن بنزین/نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اواسط هفته
اقدام حرفه‌ای کنترلر‌های مراقبت پرواز پس از ترکیدن لاستیک هواپیما یک شرکت هواپیمایی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
پمپ بنزین‌ها پیش از اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین شلوغ شد/ مردم نگران سهمیه خود نباشند+ فیلم
علت فرونشست شهرک ولیعصر در تهران چه بود؟ / سه برابر شدن فرونشست زمین
پیش فروش و حراج مرکز مبادله می‌تواند بر روند صعودی نرخ سکه مؤثر باشد؟
افزایش معاملات غیر شفاف در حوزه مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
اراده ایران و قزاقستان برای توسعه همکاری‌های همه‌جانبه اقتصادی
عملیات تملک و آزادسازی محور شهرک امیرالمومنین شهررضا انجام شد
کمبودی در عرضه شیرینی نداریم/ قیمت شیرینی تابع عرضه و تقاضا
ضرورت اصلاح و پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های انتقال آب
گشایش مسیرهای جدید حمل‌ونقل بین ایران و قزاقستان/«کریدور سبز» در راه است
فرصت یک ماهه برای مالکان چند خودرو جهت تعیین دریافت سهمیه سوخت+فیلم
افزایش ۱۵ درصدی قیمت مرغ تا پایان آذر
التهابات بازار کالا‌های اساسی تا کی ادامه دارد
تداوم بارش‌ها در اغلب مناطق کشور/ ورود سامانه جدید بارشی از سه‌شنبه