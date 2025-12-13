باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرید یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران در خصوص آخرین وضعیت سوخت گیری و آغاز اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین اظهار داشت:خوشبختانه وضعیت عادی ما هیچ‌گونه مشکل خاصی نداشتیم.

وی ادامه داد: طبق مصوبه هیئت دولت یک اصلاح قیمت در کارت اضطراری بود که با همراهی خوب مردم و همکاری آنها، خوشبختانه این اصلاح قیمت انجام شد.

او بیان کرد:تنها مجاری عرضه سوخت به مدت ۲ تا ۵ دقیقه متوقف شدند تا برنامه جدید تغذیه شود. خوشبختانه این کار انجام شد و در حال حاضر، کلی جایگاه به‌طور عادی و روان بنزین را عرضه خواهند کرد و مشکل خاصی وجود ندارد.

یاسمی با اشاره به اینکه از امروز قرار نیست سهمیه کسی حذف شود گفت: تنها سهمیه خودروهای وارداتی حذف می‌شود. یعنی تمام خودروها الان سهمیه‌شان پابرجاست و فقط یک اصلاح قیمتی انجام شده است.

او بیان کرد:خودروهای وارداتی که به اصطلاح سهمیه ۶۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر داشتند، به روال عادی سوخت دریافت خواهند کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران توضیح داد: در ارتباط با خودروهای دولتی، فقط اصلاح قیمت انجام خواهد شد. در صورتی که شهروندان یا متقاضیان بیشتر از آن سهمیه نیاز داشته باشند، آن ۱۶۰ لیتر به نرخ ۱۵۰۰ تومان برای ۶۰ لیتر و ۳۰۰۰ تومان برای ۱۰۰ لیتر عرضه خواهد شد. بر اساس مصاحبه دولت و تایید مجلس ، این بنزین به نرخ ۵۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

وی افزود: میزان مصرف بنزین در استان تهران روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر است که از ۱۳۳ میلیون لیتر کل، تقریباً ۲۰ میلیون لیتر مربوط به استان تهران می‌شود.

او یادآور شد:برای خودروهایی که در سامانه اف سی اس.niopdc.ir ثبت‌نام شده‌اند، مالکین باید برای هر یک از خودروهای خود ثبت‌نام کنند. سهمیه خودروهای دو، سه و چهار به زودی حذف خواهد شد.

وی در خصوص سهمیه سوخت آمبولانس‌ها و خودروهای عمومی هم گفت:به استثنای آمبولانس‌ها، اصلاح قیمت برای خودروهای دولتی انجام خواهد شد. مالکین خودروهایی که چندگانه هستند، یک ماه فرصت دارند تا اظهارات خود را انجام دهند. یکی از خودروها به نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و مابقی خودروهای تحت مالکیت با نرخ ۵۰۰۰ تومان عرضه خواهند شد.

یاسمی افزود: طبق اعلام، ۷۰ تا ۷۵ درصد از مردم همان دو سهمیه اول یعنی ۶۰ و ۱۰۰ لیتر را دریافت خواهند کرد. مابقی عزیزانی که خودروهای چندگانه و خودروهای وارداتی دارند، فقط قیمت اصلاح می‌شود و در صورت نیاز به بیشتر از آن سهمیه، باید بنزین را به نرخ ۵۰۰۰ تومان دریافت کنند.

وی افزود: در مجموع، اصلاحات قیمتی در سیستم توزیع بنزین با همکاری مردم به خوبی انجام شده است و هیچ‌گونه مشکل خاصی در عرضه بنزین وجود ندارد. سهمیه خودروهای وارداتی حذف شده، اما سهمیه سایر خودروها پابرجاست و تنها تغییر قیمت اعمال شده است. افراد با خودروهای چندگانه باید اقدامات لازم را انجام دهند و مصرف‌کنندگان می‌توانند به‌راحتی از سهمیه‌های خود استفاده کنند.