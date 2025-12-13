تصادف در شاه عباسی / جان باختن یک جوان

رضا سلیمی، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان رشت اعلام کرد: ساعتی پیش در محدوده پیچ شاه عباسی، یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ به دلیل انحراف از مسیر دچار سانحه شدید شد.

وی افزود:متأسفانه در این حادثه، جوان اهل روستای شهربیجار، جان خود را از دست داد.

به گفته سلیمی:«یک نفر دیگر نیز در این حادثه مصدوم شد که پس از انجام اقدامات اولیه، توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.»

 رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان رشت همچنین تأکید کرد:«بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان رشت  به محل اعزام شدند و اقدامات لازم در صحنه سانحه انجام گرفت.»

منبع : روابط عمومی 

