تصادف در شاه عباسی / جان باختن یک جوان

باشگاه خبرنگاران جوان _ رضا سلیمی، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان رشت اعلام کرد:ساعتی پیش در محدوده پیچ شاه عباسی، یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ به دلیل انحراف از مسیر دچار سانحه شدید شد.

وی افزود:متأسفانه در این حادثه، جوان اهل روستای شهربیجار، جان خود را از دست داد.

به گفته سلیمی:«یک نفر دیگر نیز در این حادثه مصدوم شد که پس از انجام اقدامات اولیه، توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.»

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان رشت همچنین تأکید کرد:«بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان رشت به محل اعزام شدند و اقدامات لازم در صحنه سانحه انجام گرفت.»

منبع : روابط عمومی