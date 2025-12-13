رقیب سوم ایران در بازی‌های گروهی جام جهانی به مصاف تیم فوتبال برزیل می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - یک سایت مصری به نقل از خالد الغندور، بازیکن سابق باشگاه الزمالک و یکی از چهره‌های رسانه‌ای این کشور، از برگزاری یک بازی دوستانه بین تیم ملی مصر و تیم ملی برزیل قبل از جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد.
الغندور در یکی از صفحات اجتماعی خود نوشت: مصر روز ۶ ژوئن در ورزشگاه قاهره با برزیل بازی خواهد کرد.
فدراسیون فوتبال ایران نیز در تلاش است تا قبل از جام جهانی دیدار‌هایی با تیم‌های پرتغال، اسپانیا، اسکاتلند، ایسلند و فنلاند به‌عنوان کشور‌های اروپایی و الجزایر و تونس به‌عنوان تیم‌های آفریقایی بازی دوستانه برگزار کند.
تیم ملی کشورمان بازی‌های تدارکاتی خود را به احتمال زیاد خارج از کشور برگزار می‌کند.

جام ملت‌های آفریقا از ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ در مراکش برگزار خواهد شد.

