باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ رسول قنبری جانشین پلیس راه استان بوشهر گفت: شب گذشته در پی بارندگی و وقوع ریزش کوه، محور عسلویه–سیراف دچار انسداد شد که با حضور بهموقع عوامل راهداری و پلیس راه، مسیر بازگشایی و تردد در آن برقرار شد.
وی افزود: در مدت انسداد این محور، تردد خودروها از مسیر جایگزین زیر پل پتروشیمی انجام میشد و پس از ایمنسازی مسیر، عبور و مرور به روال عادی بازگشته است.
جانشین پلیس راه استان بوشهر با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی استان گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی، برخی مسیرها از جمله محورهای برازجان–گناوه، برازجان–بوشهر و برازجان–کنارتخته دچار مهگرفتگی شدند.
قنبری تأکید کرد: در دیگر محورهای استان بوشهر ترافیک روان است، اما با توجه به لغزنده بودن جادهها در شرایط بارندگی، رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.