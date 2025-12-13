باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -حجت الاسلام شفیعی مسئول دارالقرآن بسیج ناحیه مراغه گفت: مسابقات قرآن بسیج با شرکت یک هزار و ۱۰۰ نفر حافظ و قاری قرآن برگزار شد.

حجت الاسلام شفیعی افزود: از کل شرکت کنندگان ۸۰ نفر به عنوان برگزیده در بخش‌های مختلف مقام‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند.

وی اضافه کرد: قرآن کتاب عاقبت بخیری و سعادت بشریت است.

مسئول دارالقرآن بسیج ناحیه مراغه گفت: فعالیت‌های قرآنی در پایگاه‌ها و حوزه‌های بسیج شهرستان با استقبال بی نظیر بسیجان اجرا می‌شود.

حجت الاسلام شفیعی با تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) از حاضران خواست، زندگی، رفتار و کردار آن حضرت را در زندگی الگو قرار دهند.

پخش کلیپ اجرای همخوانی قرآن و اهدای لوح تقدیر و جایزه از دیگر برنامه‌های این مراسم معنوی بود.