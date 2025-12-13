در مراسمی با عنوان چلچراغ آیه‌ها از ۸۹ برگزیده مسابقات قرآنی بسیج در مراغه تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -حجت الاسلام شفیعی مسئول دارالقرآن بسیج ناحیه مراغه گفت: مسابقات قرآن بسیج با شرکت یک هزار و ۱۰۰ نفر حافظ و قاری قرآن برگزار شد.

حجت الاسلام شفیعی افزود: از کل شرکت کنندگان ۸۰ نفر به عنوان برگزیده در بخش‌های مختلف مقام‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند.

وی اضافه کرد: قرآن کتاب عاقبت بخیری و سعادت بشریت است.

مسئول دارالقرآن بسیج ناحیه مراغه گفت: فعالیت‌های قرآنی در پایگاه‌ها و حوزه‌های بسیج شهرستان با استقبال بی نظیر بسیجان اجرا می‌شود.

حجت الاسلام شفیعی با تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) از حاضران خواست، زندگی، رفتار و کردار آن حضرت را در زندگی الگو قرار دهند.

پخش کلیپ اجرای همخوانی قرآن و اهدای لوح تقدیر و جایزه از دیگر برنامه‌های این مراسم معنوی بود.

برچسب ها: مسابقات قرآن ، مراسم تجلیل
خبرهای مرتبط
اختتامیه مسابقات قرآن و عترت فرهنگیان در استان
برگزاری مسابقات قرآن کمیته روستایی و عشایری آذربایجان شرقی
آغاز محافل قرآنی مسابقات سراسری قرآن در آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای طرح مهر ماندگار در سراب
شهرداری‌ها نقش محوری در توسعه متوازن شهری دارند
تجلیل از برترین‌های مسابقات قرآن بسیج در مراغه 
آخرین اخبار
تجلیل از برترین‌های مسابقات قرآن بسیج در مراغه 
شهرداری‌ها نقش محوری در توسعه متوازن شهری دارند
اجرای طرح مهر ماندگار در سراب
اهدای ۳۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند بنابی 
باید روی پای خود بایستیم
۲۳ مصدوم در واژگونی اتوبوس محور سرچم - اردبیل