براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۹ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - داده های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد  شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۴۵ در شهرهای آبادان ۱۵۷ و کارون ۱۵۶ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه های سنی است.

همچنین این شاخص در شهرهای آغاجری ۱۳۸، اهواز ۱۲۵، باغملک ۱۱۲، خرمشهر ۱۲۴، شادگان ۱۰۳، شوش ۱۰۱ و ماهشهر ۱۳۰ میکروگرم بر متر ثبت  شده  که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

 درمقابل، این شاخص در شهرهای امیدیه، اندیکا،اندیمشک ، بهبهان، دزفول، دشت ازادگان، شوشتر، لالی ، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هویزه قابل قبول اعلام شده و  ایذه ، رامهرمز و هندیجان سه شهری هستند که  هوای پاک  را تجربه کرده اند.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک  

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول  

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس  

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها  

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم  

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک  

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور

