شرایط این روز‌های آوارگان غزه + فیلم

بارش‌های شدید و سرمای بی‌سابقه در غزه، شرایط زندگی آوارگان فلسطینی را دشوارتر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - درحالی که گذرگاه رفح همچنان مسدود باقی مانده و حجم ورود کمک‌ها به غزه کافی نیست، باران شدید و سرمای هوا و نبود وسایل گرمایشی و سرپناه، باعث رنج صدها هزار آواره شده است.

 

