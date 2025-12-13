\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631\u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u06af\u0630\u0631\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0641\u062d \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0645\u0633\u062f\u0648\u062f \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u062d\u062c\u0645 \u0648\u0631\u0648\u062f \u06a9\u0645\u06a9\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u063a\u0632\u0647 \u06a9\u0627\u0641\u06cc \u0646\u06cc\u0633\u062a\u060c \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0627 \u0648 \u0646\u0628\u0648\u062f \u0648\u0633\u0627\u06cc\u0644 \u06af\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc \u0648 \u0633\u0631\u067e\u0646\u0627\u0647\u060c \u0628\u0627\u0639\u062b \u0631\u0646\u062c \u0635\u062f\u0647\u0627 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0622\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n