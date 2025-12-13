باشگاه خبرنگاران جوان - مینی سریال جدید ۵ قسمتی «موسولینی»، سریالی از گونههای درام، زندگینامهای و تاریخی، محصول سال ۲۰۲۵ کشورهای ایتالیا و فرانسه از بامداد دوشنبه ۲۴ آذر از شبکه چهار به نمایش درمیآید.
این سریال را جو رایت کارگردانی کرده و در آن بازیگرانی، چون لوچا مارینللی، فرانچسکو روسو و باربارا چیچیارلی به ایفای نقش پرداختهاند.
همچنین امتیاز این سریال در درگاه تخصصی اطلاعات فیلم (IMDB) هشت و نیم از ده میباشد.
این مجموعه تلویزیونی تاریخی به برههای از زندگی سیاسی موسولینی، رهبر و دیکتاتور فاشیست ایتالیا میپردازد.
بازهای که او جنبش نحیف فاشیسم را در این کشور بنیان مینهد و کم کم با حذف همهٔ رقبا به دیکتاتور ایتالیا تبدیل میشود.
این سریال از روز دوشنبه ۲۴ آذر ساعت صفر بامداد پخش و در ۵ شب متوالی ادامه مییابد و ساعتهای پخش تکرار آن ۱۱ و ۱۸ همان روز است.