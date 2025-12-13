باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان استان مازندران، نکوداشت مجید رمضانی که در سالن ورزشی رنگرز نوشهر جریان داشت با قهرمانی مقتدرانه آملیها پایان یافت.
در این دوره از مسابقات، ۱۷۵ کشتی گیر در قالب ۱۸ تیم رقابت کردند که آمل با کسب ۱۹۰ امتیاز جام قهرمانی قهرمانی را تصاحب کرد و چالوس با ۱۱۵ امتیاز نایب قهرمان شد.
نوشهر میزبان رقابتها با کسب ۸۷ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و تیمهای چمستان، بابلسر و بابل نیز به ترتیب با ۸۲، ۷۵ و ۷۱ امتیاز رتبههای چهارم تا ششم را از آن خود کردند.
اعضای کمیته فنی این پیکارها را بختیار تقوی نیا، هاشم میرزاده، اسحاق سالاری فر، مجتبی اسلامی و محسن حاجی پور تشکیل میدادند.
نتایج بخش انفرادی مسابقات پس از یک روز رقابت دیدنی به شرح زیر اعلام شد؛
۵۵ کیلوگرم:
۱. امیر خزایی از چالوس
۲. ابوالفضل چیتگران از قائمشهر
۳. ابوالفضل پولادی از چالوس و صدرامیر جالف از نوشهر
۶۰ کیلوگرم:
۱. ابوالفضل حیدری از بابلسر
۲. محمد عباسپور از چمستان
۳. مهدی حاجیتبار از بابل و ابوالفضل گلردی از آمل
۶۳ کیلوگرم:
۱. امیررضا زکریایی از آمل
۲. آرتین لفوتی از چالوس
۳. فاضل منصور از چمستان
۴. امیررضا آقابراری
۶۷ کیلوگرم:
۱. مهدی صباغ از آمل
۲. محمد خزر از سهمیه آمل
۳. ابوالفضل طهماسبنژاد بابل و امیرمحمد حقپرست از نوشهر
۷۲ کیلوگرم:
۱. روحالله زارع از آمل
۲. محمد بابایینژاد از چالوس
۳. علیرضا اسماعیلی از قائمشهر و مهرداد افسانه از آمل
۷۷ کیلوگرم:
۱. ابوالفضل میرزاده از بابل
۲. اسماعیل نبوی از آمل
۳. ابوالفضل آقاجانی از محمودآباد و محمد رحیمی از سهمیه
۸۲ کیلوگرم:
۱. ابوالفضل هاشمیپور از بابلسر
۲. محمدمهدی غضنفری از قائمشهر
۳. حبیبالله رحیمی از آمل و سالار رمضانی از سهمیه آمل
۸۷ کیلوگرم:
۱. امیرعباس پناهی از آمل
۲. علیرضا آقاجانی از چالوس
۳. امیرعلی پیروز از سهمیه و امیررضا احمدی از سهمیه آمل
۹۷ کیلوگرم:
۱. محمدزمان سلطانمرادی از نوشهر الف
۲. ابوالفضل شعبانپور از سهمیه بابل
۳. ابوالفضل علیزاده از نور و ابوالفضل جعفری از آمل
۱۳۰ کیلوگرم:
۱. جواد محمدی از چمستان
۲. محمدرضا بنام از محمودآباد
۳. عسگر عموزاده از سوادکوهشمالی و محمدرضا جوکار از آمل