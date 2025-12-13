باشگاه خبرنگاران جوان - حکم قضایی برای تخریب اَبَر‌ویلای شخص ذی‌نفوذ در حالی صادر شد که فرد مورد اشاره برای ساخت ویلا کوه را تراشیده و به حریم رودخانه تجاوز کرده بود.

این ملک سرآمد تخلفات قلمداد می‌شود چرا که حداقل چهار تخلف بارز و خلاف قانون برای احداث این ویلا محرز شده است. این ملک در حاشیه رودخانه کرج و جاده چالوس است که هم بستر و هم حریم رودخانه را به ترتیب ۱۱۴۲ مترمربع و ۵۰۸ مترمربع تصرف کرده بود.

این ویلا همچنین به ۶۵۲ متر از اراضی ملی نیز به صورت غیر مجاز ورود کرده بود و حدود ۵۰ متر از کوه تراشیده شده است. مالک حقیقی این ساختمان برای احداث بنا به حریم انتقال برق نیز تجاوز کرده است، بنای اولیه این ملک مستثنی اراضی ملی، باغ بوده است که اقدام خلاف قانون با قطع درختان اقدام به ساخت ویلا کرده است.

پرونده‌های متعددی برای این ساختمان مطرح و چندین بار بخشی از ملک تخریب شده است، تخریب این ملک در پی اعلام گزارش مکتوب و تصویری به رییس قوه قضاییه و با دستور مستقیم انجام شد.

منبع: تسنیم