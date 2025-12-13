باشگاه خبرنگاران جوان - عادل اکبری گفت: بنیاد نخبگان فعالیتهای متنوعی را در حمایت از دانشجویان و طرحهای خلاقانه از سوی اساتید علمی دانشگاهها انجام میدهد که عمده آنها در حوزه خرید تجهیزات، لوازم آزمایشگاهی و ارتباط مؤثر بین دانشگاه با صنعت است.
او افزود: چالشهای پیش رو در پیوند دانشگاه با صنعت در حال برطرف شدن است و امیدواریم با تلاش مسئولان استانی به ویژه همراهی خوب مراکز علمی و دانشگاهی زمینه برای حمایت از مخترعان و مبتکران فراهم آید.
مدیر بنیاد نخبگان استان اردبیل تصریح کرد: ما حمایتهای متنوعی را در کنار شناسایی رشد و تعالی دانشجویان صاحب استعدادهای برتر در مسیر نخبگی انجام میدهیم که پرداختی این تسهیلات تا ۲ میلیارد تومان برای طرحهای خلاقانه و نوآور است.
اکبری پشتیبانی از اختراعات برگزیده، توسعه رویدادهای نخبگانی و توسعه رویدادهای رقابتی مسئلهمحور را از برنامهها و رویکردهای مهم عنوان کرد و گفت: در جذب اعضای هیئت علمی به هستههای مسئله محور و هیئتهای اندیشهورز و نخبگانی اهتمام جدی داشته و طرح شناسایی رشد و تعالی مستعدان در رشتههای ادبی، هنری و مهارتی را نیز انجام میدهیم.
او در ادامه تصریح کرد: در قالب طرح شهاب نیز به صورت مستقیم آموزش و پرورش تعاملی را با بنیاد ملی نخبگان انجام داده تا شناسایی و هدایت استعدادهای برتر انجام شود.
مدیر بنیاد نخبگان استان اردبیل اعطای تسهیلات و حمایتهای تحصیلی از دانشآموزان منتخب و شناسایی مستعدان در مدارس مناطق محروم را یادآور شد و گفت: مأموریت بنیاد ملی نخبگان، نخبهشناسی، نخبهگزینی، نخبهپروری و نخبهگماری است که در هر چهار حوزه فعالیتهای خوبی نیز در استان انجام شده است.
اکبری در مورد تأمین زمین برای فعالیت بنیاد نخبگان نیز افزود: ما در حال حاضر به صورت استیجاری فعالیت میکنیم ولی زمینی از سوی دانشگاه محقق اردبیلی تأمین شده تا با احداث آن در سالهای آینده، بتوانیم ساختمان مستقل داشته باشیم.
منبع: تسنیم