مدیر بنیاد نخبگان استان اردبیل گفت: تاکنون یک هزار و ۲۰۰ نخبه و سرآمد علمی در حوزه‌های مختلف در استان اردبیل شناسایی و معرفی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عادل اکبری گفت: بنیاد نخبگان فعالیت‌های متنوعی را در حمایت از دانشجویان و طرح‌های خلاقانه از سوی اساتید علمی دانشگاه‌ها انجام می‌دهد که عمده آنها در حوزه خرید تجهیزات، لوازم آزمایشگاهی و ارتباط مؤثر بین دانشگاه با صنعت است.

او افزود: چالش‌های پیش رو در پیوند دانشگاه با صنعت در حال برطرف شدن است و امیدواریم با تلاش مسئولان استانی به ویژه همراهی خوب مراکز علمی و دانشگاهی زمینه برای حمایت از مخترعان و مبتکران فراهم آید.

مدیر بنیاد نخبگان استان اردبیل تصریح کرد: ما حمایت‌های متنوعی را در کنار شناسایی رشد و تعالی دانشجویان صاحب استعداد‌های برتر در مسیر نخبگی انجام می‌دهیم که پرداختی این تسهیلات تا ۲ میلیارد تومان برای طرح‌های خلاقانه و نوآور است.

اکبری پشتیبانی از اختراعات برگزیده، توسعه رویداد‌های نخبگانی و توسعه رویداد‌های رقابتی مسئله‌محور را از برنامه‌ها و رویکرد‌های مهم عنوان کرد و گفت: در جذب اعضای هیئت علمی به هسته‌های مسئله محور و هیئت‌های اندیشه‌ورز و نخبگانی اهتمام جدی داشته و طرح شناسایی رشد و تعالی مستعدان در رشته‌های ادبی، هنری و مهارتی را نیز انجام می‌دهیم.

او در ادامه تصریح کرد: در قالب طرح شهاب نیز به صورت مستقیم آموزش و پرورش تعاملی را با بنیاد ملی نخبگان انجام داده تا شناسایی و هدایت استعداد‌های برتر انجام شود.

مدیر بنیاد نخبگان استان اردبیل اعطای تسهیلات و حمایت‌های تحصیلی از دانش‌آموزان منتخب و شناسایی مستعدان در مدارس مناطق محروم را یادآور شد و گفت: مأموریت بنیاد ملی نخبگان، نخبه‌شناسی، نخبه‌گزینی، نخبه‌پروری و نخبه‌گماری است که در هر چهار حوزه فعالیت‌های خوبی نیز در استان انجام شده است.

اکبری در مورد تأمین زمین برای فعالیت بنیاد نخبگان نیز افزود: ما در حال حاضر به صورت استیجاری فعالیت می‌کنیم ولی زمینی از سوی دانشگاه محقق اردبیلی تأمین شده تا با احداث آن در سال‌های آینده، بتوانیم ساختمان مستقل داشته باشیم.

منبع: تسنیم

برچسب ها: بنیاد ملی نخبگان ، حمایت از دانشجویان ، استعدادهای برتر
خبرهای مرتبط
نخبگان مهارتی استان اردبیل تسهیلات کم‌بهره دریافت می‌کنند
جذب ۴۰ پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه محقق اردبیلی
مجمع خیّران نخبه‌پرور اردبیل راه اندازی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور پروانه ۲۱۴۴ واحد مسکونی در شهرک شهید خراسانی اردبیل
آخرین اخبار
صدور پروانه ۲۱۴۴ واحد مسکونی در شهرک شهید خراسانی اردبیل