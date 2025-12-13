شهروندخبرنگار ما به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم جشن و شادی در شهرستان قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) یکی از درخشان‌ترین رویداد‌های تاریخ اسلام است. به همین منظور هر ساله مردم دیندار و متدین کشورمان با برگزاری مراسم جشن و شادمانی این روز فرخند را گرامی می‌دارند. به همین منظور مردم دیندار و متدین شهرستان قم از قافله عشق و محبت به این بانوی مکرم اسلام بازنماندند و با برگزاری مراسم شادمانی به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا (س) ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبروندخبرنگار - قم

قم در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در جشن و سرور شد

مراسم سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

قم در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در جشن و سرور شد

قم در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در جشن و سرور شد

قم در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در جشن و سرور شد

جشن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

