شیوه‌های سنجش برنامه‌های رسانه ملی + فیلم

مدیرکل سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صداوسیما، در خصوص شیوه‌های سنجش برنامه‌های رسانه ملی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی موسوی، مدیرکل سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صداوسیما با حضور در برنامه سلام تهران در مورد شیوه‌های سنجش برنامه‌های رسانه ملی نکاتی را بیان کرد.

 

